7 dicas para você proteger os cabelos enquanto dorme

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cuidar da pele antes de dormir é uma rotina comum, mas sabia que você pode fazer o mesmo com seus fios? Sem a proteção adequada, ele pode enfraquecer e até quebrar durante a noite. Trouxe algumas dicas para você começar esses cuidados e proteger os cabelos enquanto dorme.

Evite dormir com os cabelos molhados

Isso pode resultar em danos por conta do atrito com o travesseiro, e pode promover a quebra, nós, pontas duplas e frizz excessivo. Sem contar que o ambiente úmido do couro cabeludo pode ser propício para bactérias, que afetam o crescimento.

Escove antes de dormir

Essa ação pode ajudar a evitar que os fios se embaracem durante a noite. Embora isso não tenha impacto na queda ou no crescimento, pode ajudar a manter os fios mais arrumados e facilitar a manutenção pela manhã.

Travesseiro com fronha de seda

Essa substituição no seu jogo de cama pode ajudar a reduzir a fricção entre as madeixas e o tecido, evitando possíveis quebras e minimizando o frizz. Inclusive, aqui na Claudia, já dei dicas de como controlar os cabelos arrepiados.

Evite elásticos apertados

Amarrar os cabelos com elásticos pode causar estresse e tensão nas raízes. Mas se gosta de dormir com os cabelos presos, faça um coque bem frouxo. E solte pela manhã.

Touca de seda ou de cetim

As afros e cacheadas, principalmente, podem investir nesse acessório, que ajuda a manter as ondas mais modeladas.

Aposte em um sérum noturno

Nutrir os fios com óleos capilares de macadâmia e de ricino vai ajudar a combater as pontas duplas, promover maciez e brilho intenso. O produto pode ser aplicado nas madeixas úmidas ou secas, por todo o comprimento. Não é necessário enxaguar.

Use um óleo antes de dormir

É uma outra opção para hidratar as madeixas. Divida os cabelos em mechas e aplique um óleo de reparação, do topo até as pontas, massageando bem para que o produto penetre nos fios. Só enxágue no dia seguinte, como de costume.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, ensino como controlar os cabelos arrepiados; aperte o play!

