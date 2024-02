Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Os cachos são lindos, mas muitas vezes lutam contra um inimigo comum: aqueles fios arrepiados que podem tirar qualquer pessoa do sério. Ele pode ocorrer por conta dos cabelos quebradiços, novos e ressecados, excesso de manipulação, de chapinha ou de babyliss, e o uso de produtos que não são indicados para a sua textura. Para te ajudar, trago 6 dicas para controlar o frizz de cabelos cacheados.

Como controlar o frizz de cabelos cacheados

1) Faça uma hidratação profunda

Escolha uma máscara capilar nutritiva de alta qualidade, enriquecida com aminoácidos e nano colágeno, para repor proteínas e nutrientes essenciais. Dessa forma, contribui para cabelos cacheados muito mais fortes e resistentes, que ajudam a restaurar a umidade, controlando o frizz, já que proporciona peso aos fios.

2) Lave as madeixas com moderação

Não tem problema higienizar diariamente, mas isso pode remover a oleosidade do couro cabeludo, essencial para a nutrição dos cachos.

E como os fios precisam dessa proteção, que ajuda a não deixar o frizz tão eriçado, tente alternar os dias da lavagem.

3) Use produtos anti-frizz

Existem linhas com shampoo, condicionador e máscara específicas para ajudar a minimizar essa condição. E você ainda pode ter na prateleira leave-in e sérum (com óleo de rícino e macadâmia), que podem ajudar a manter os seus cachos no lugar.

O ideal é colocar um pouco do produto na palma das mãos (sem exagero) espalhar bem, passar do meio para as pontas, e o que sobrou passar próximo da raiz – dessa forma não aumenta a oleosidade e ameniza o arrepiado.

4) Secar os cabelos com difusor

Evite o uso do secador convencional, pois o vento pode aumentar o frizz. Use o difusor com um ativador de cachos ou leave-in para definir e controlar os fios.

5) Escolha a fronha de seda ou cetim

Para evitar o frizz durante a noite, recomendo investir em uma fronha de cetim ou de seda. Esses tecidos reduzem o atrito nos cabelos, diminuindo o problema enquanto você dorme.

6) Prestar atenção no crescimento das madeixas

Se o seu cabelo está em um ciclo de queda e crescimento, isso pode resultar em um frizz persistente. Mesmo ao adotar todas as precauções mencionadas anteriormente, se a condição persistir, é aconselhável consultar um médico para verificar os níveis hormonais, vitaminas e outros problemas.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, explico melhor como controlar o frizz: