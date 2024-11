Don Juan para velhotas

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

A gente não é tonta. Já vivemos muitas situações afetivas. Por que ainda caímos no conto do charmoso príncipe grisalho? O papinho é o mesmo. Networking, segurança, saúde mental, diversão e algum sexo. Mas a história dura pouco. Ou começa a dar sinais de truque que, mesmo com certas bandeiras, ainda passam incólumes.

O mais comum é a violência financeira. O cara banca três jantares, compra uns presentes e lá pelo terceiro mês ele pede uma grana emprestada. Devolve uma semana depois. Passa mais 2 meses e ele faz a mesma coisa. Só que agora demora a devolver. E os próximos sinais são ainda piores. A grana não vem mas entra a lábia.

Como somos otárias. Por quê? O que não queremos ver? Será que a fragilidade e a carência são tão grandes que nos fazem burras? Ou é falta de prática? Ou é desleixo? Ou é loucura? Tantas histórias.

Mulheres fodonas se envolvem com Barbas Azuis e, mesmo com tantos alertas, a situação não muda. Você já caiu nessa teia? Tem algum caso pra contar? Se envergonha de ter sido tão bobinha do alto dos seus 60+? Como faz pra encerrarmos esse círculo vicioso? Tô tentando fazer a minha parte aqui com esse texto, mas pelo jeito precisa de um tour de force.

