Sobrevida sem qualidade

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Pra que viver tanto? Deseja ser Highlander, quase imortal? Vejo uma neurose para durarmos. Esse negócio de longevidade está se tornando uma obsessão para esticar o tempo de vida. Mas com que tipo de qualidade? Vale ter 98 anos e não levantar da cama? Ou é melhor empacotar com 60 anos no auge da vitalidade? Fica essa maluquice de estica e puxa e uma ode à vida quase eterna.

Na minha cabeça de nada adianta não ter suas faculdades mentais preservadas. E se a sua mobilidade ficar comprometida ou mesmo uma doença autoimune te atravessar? São raros os nossos pares que estão ótimos na idade avançada. E fica esse visão romantizada da velhice e que seremos produtivos até o último dia.

Peguei bode disso. Vejo sempre minhas amigas tentando se preparar para essa vida estendida. Analisam DNA, fazem mil exames de sangue, se enfiam em estudos estilo cobaia com gás carbônico, se metem em cabines de oxigênio puro e ainda por cima estão cheias de pílulas, cremes, bálsamos e emplastros. Duvido de tudo.

Ainda fico com o combo alimentação + atividade física + meditação. O resto é placebo ou custa tantos milhões de reais que não rola. Mas te devolvo a pergunta. Vamos viver até que idade? O ser humano vai chegar aos 150 anos? E como ficará nosso estilo de morar, trabalhar, casar, parir, viver? O que conhecemos até aqui como civilização vai ficar no passado. O que está emergindo já tem nome?

