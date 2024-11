Homens emocionalmente elegantes

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

O cara terminou com a madura. Ela 63 anos, ele 67. Uma semana depois postou a foto com uma nova mulher. Loura, balzaca, inteira. Ambos felizes num chalé, esbanjando química se é que me entendem. A pergunta aqui é: se já dobramos o cabo da boa esperança em relação a idade e vivemos de um tudo nas relações afetivas, por que ainda agimos como adolescentes nas redes sociais?

Tinha que expor o fim da relação com a ex e apresentar a novata-velhaca para o mundo ver? Será que entre os sessentões urge uma etiqueta de como se comportar na web, sobretudo no quesito romance?

Entre Viagras e chips hormonais, a galera grisalha está transando mais. E melhor. E nessa de beija aqui, acolá, as vezes rola uma derrapada adolescente. Precisamos entender que mesmo mais velhos somos humanos. Ciúmes, baixa autoestima, depressão, sei lá o que rola, mas não estamos no vigor do colágeno, então cada troca de parceiro é uma pelanca a mais que desaba.

E é por isso que precisamos de tato. Não dá pra, menos de uma semana, depois de encerrado o longo namoro, achar que vale postar a felicidade completa junto ao novo love. Ou eu estou louca? Careta? Pode ou não pode? A coluna de hoje é quase um pedido de ajuda aos universitários. Passa a visão. Precisamos entender melhor como nos comportar diante desse mundo tecnológico.

