Pato Donald

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Vai ser difícil encarar a nova era Trump. Injustiça climática, equidade salarial, imigração, aborto e tanto outros temas relevantes, em marcha ré. Você dirá: o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Mesmo sendo americanos de segunda classe – nascidos nessa imensidão chamada Brasil, os Yankees sempre tiveram larga e direta influência em nosso país.

Dólar, música, cinema, moda e porque não, caretice. Já vimos esse filme aqui mesmo e temo pela escalada desse climão no Brasil. Os severamente caretas devem estar todos muito inflados em suas convicções tacanhas. Conheço bem o tipo. Bradam pela tradicional família brasileira e por trás, amantes, corrupção, arminha, negacionismo e a certeza da impunidade.

E eu aqui reflito com meus botões: Hummm acho que vou voltar à Disney. Hoje sexagenária, me vestirei de Minnie e farei a egípcia. Tomarei milkshake gigante, vou chorar com a apresentação no castelo das princesas e celebrarei minha nulidade em meio a potentes e lindos fogos de artifício. E por fim, decretarei: assim caminha a humanidade. Para frente e para trás. Vai ser osso! God save us!

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.