Horóscopo da semana: previsões entre 16/10 e 22/10

Por Vivi Pettersen Atualizado em 14 out 2023, 11h22 - Publicado em 15 out 2023, 08h08

A Lua em Escorpião dá o tom da intensidade da semana, que nos faz acolher o que é necessário e traz mais dinamismo na área profissional. Em 17/10, Sagitário recebe as energias da Lua Cheia e nos promove mais fé e otimismo na jornada. Vamos ao horóscopo da semana?

Horóscopo da semana

Áries: Semana pós-eclipse solar traz insights poderosos para suas relações. É possível que você veja seus relacionamentos com um olhar mais profundo e com mais seriedade, o que promove mais responsabilidade em suas escolhas. Contudo, a Lua em Escorpião que abre a semana te oferece um encontro intenso com suas emoções. Não fuja de sentir nada, acolha o que vier.

Touro: A semana começa com a Lua iluminando seu setor de relacionamento, jogando luz para o que é necessário resolver de forma emocional. Não fuja do seu passado com medo do seu futuro, o momento pede equilíbrio para lidar com o que você não entende agora. Marte te oferece a coragem necessária para resolver o que for preciso para encaixar o que precisa.

Gêmeos: A semana começa de forma mais intensa e o convite do Universo é para você acolher o que for preciso. Ainda no início da semana, seus relacionamentos ganham a pauta da vez e você consegue, com muita fé, enxergar o que precisa para melhorar algumas questões. Mercúrio entra no final da semana em seu setor de trabalho e algumas boas oportunidades podem chegar.

Câncer: A Lua começa em seu setor mais positivo do seu Mapa e traz dias mais intensos emocionalmente. Pessoas e questões do passado podem bater à porta novamente. As energias pós-eclipse solar da semana passada jogam luz em situações que você há muito vêm tentando resolver – aproveite a oportunidade.

Leão: No início da semana, a Lua segue no setor mais positivo do seu Mapa e te oferece boas chances de renovação, principalmente no seu setor pessoal. Você estará com mais energia e otimismo para lidar com as situações cotidianas – momento é ótimo também para exercitar seu magnetismo pessoal.

Virgem: Com Vênus brilhando em seu signo, você promove boas novas com seu autocuidado e autoestima. É hora de se abrir mais para as oportunidades que o Universo oferece. Com as energias pós-eclipse, é possível você reorganizar sua vida financeira respeitando seus limites e promovendo atitudes mais equilibradas.

Libra: As energias do pós-eclipse em seu signo trazem uma boa nova renovação em sua vida como um todo. Você deve sentir mudanças pelos próximos seis meses. É hora de traçar novos objetivos e metas em prol do que você deseja. Os relacionamentos passam por equilíbrio, mas é hora de definir suas prioridades.

Escorpião: Com Marte ingressando em seu signo, você se sente muito mais enérgica e determinada em conseguir o que quer. Líbido e magnetismo estão em alta, favorecendo suas conquistas. Contudo, seu lado emocional também está em prioridade, deixando as coisas um pouco mais intensas.

Sagitário: A semana começa com a Lua em seu signo te convidando a olhar mais para suas necessidades e acolher tudo que sentir. Não é momento de bater de frente com teimosias e orgulhos, é hora de seguir em frente de forma mais objetiva e centrada. Um novo curso ou nova oportunidade de expansão pode movimentar seus próximos dias, trazendo, além de tudo, mais ânimo para sua rotina.

Capricórnio: Esta semana, as energias ficam por conta dos seus projetos, que ganham força de sobra para serem realizados. A Lua em seu signo reforça essa vibração e há chances de ganhar destaque em algo que vem trabalhando há muito tempo. Cuidado, apenas, com o excesso de autocrítica – saiba aproveitar suas conquistas.

Aquário: Com as energias do Eclipse da semana passada, as mudanças trazem mais equilíbrio e determinação em trabalhar intensamente suas questões mais profundas. É hora de encarar certas realidades que há muito vêm negligenciando. Não tenha medo, pois a sua felicidade merece atenção.

Peixes: As fortes energias dos últimos dias promovem transformações em sua vida, que te convidam a olhar com mais equilíbrio por todos os ângulos. É hora de estabelecer limites para o que deve ou não ter sua atenção. Assuntos de justiça, assim como heranças e burocracias envolvendo outras pessoas ganham movimentações essa semana.