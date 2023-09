Horóscopo de outubro: faça a magia acontecer!

Outubro chegou e com ele, algumas boas energias que movimentam a nossa vida. Por ser um mês que tem forte influência libriana e escorpiana, será um período em que podemos harmonizar e equilibrar tudo ao nosso redor, para aprofundar o que tiver mais sentido.

Vênus, a toda-poderosa do amor, fica em Virgem boa parte do mês para organizar a bagunça que deixou neste setor quando estava retrógrada. Agora, é momento de criar raízes firmes para o futuro amoroso. Marte, o planeta da ação e da coragem, chega em uma de suas casas astrais, em Escorpião, e reforça nosso magnetismo e forte poder de atração.

Outubro, portanto, é marcado por uma energia de muita libido — e quando direcionada para o foco correto, tudo de melhor pode acontecer. Prepare-se para, além de renovar seu poder pessoal, grandes feitos também aparecerem na carreira e nas finanças.

O grande astro do mês, porém, é o Sol, que reina de forma unânime. Em Libra até dia 22/10, ele nos oferece um período de grande sociabilidade, contatos e parcerias. Será quase impossível passar despercebida por essa vibração cósmica — tudo vai conspirar para encontrarmos as pessoas certas, para as coisas certas, no momento certo. Depois, ele passa a brilhar no enigmático Escorpião e tudo o que está escondido, oculto e cheio de emoções profundas ganha novas energias.

Ainda, o mês está marcado por dois grandes Eclipses: um solar, no eixo Libra e Áries, dia 14/10, com grandes renovações em nossa individualidade e relacionamentos. Aqui, fica o questionamento: o quanto estamos sendo nós mesmos dentro das nossas relações? Nada de se espremer para caber, combinado? A necessidade do equilíbrio é ponto-chave para não ter perdas de identidade.

O outro Eclipse, desta vez Lunar, no dia 28/10, pega o eixo dos signos Touro e Escorpião, um dos mais fortes do ano, aliás. Este movimento nos “cobra” as atitudes de seis meses atrás, quando conseguimos traçar novas rotas de vida, limpando o passado em busca de coisas novas.

Horóscopo de outubro para cada signo

Libra (23/09 a 22/10): Outubro apresenta a necessidade de se desconstruir para se renovar. Reconhecimento, brilho próprio e expansão te acompanham neste mês e isso movimenta os seus interesses. O Eclipse Solar do dia 14 é em seu signo e ajuda o coração: quem tem compromisso, pode estreitar laços; quem está solteira, a sorte passa do lado e traz alguém quando menos você espera.

Escorpião (23/10 a 21/11): O período começa com uma baixa de energia, mas ela é essencial para a sua reerguida. Mercúrio pontua dinamismo e boa comunicação na rotina, ótimos para dar um gás na carreira. O Sol, por sua vez, passa a brilhar no seu signo no final do mês, o que garante um novo patamar de reconhecimento.

Sagitário (22/11 a 21/12): O mês apresenta bons ares profissionais, mudanças prósperas te encontram para o seu crescimento. Há a chance também de você identificar um novo propósito de vida ou desejar fazer algo diferente. Contudo, não esqueça de descansar a mente, pois a movimentação pode culminar em certa exaustão.

Capricórnio (22/12 a 21/1): Depois de meses pesados energeticamente, outubro significa leveza. Algumas questões inacabadas têm a chance de serem encerradas. O Eclipse Lunar do final do mês mexe no ponto mais positivo do seu mapa. Espere por oportunidadesde reconhecimento.

Aquário (21/1 a 19/2): Este é um período para estabelecer metas e encerrar definitivamente o que não quer levar para o futuro: os astros aprovam e dão o caminho. O Sol brilha forte em seu campo da espiritualidade. E o Eclipse Lunar do dia 28 coloca as energias em seu propósito. Prepare-se para novos patamares.

Peixes (20/2 a 20/3): Mesmo com dois planetas retrógrados por aí, você entra no mês respirando fundo e indo atrás de novos caminhos. Os relacionamentos ganham força — seja com o equilíbrio entre você e seu par romântico, seja na busca pela cura interior. Os Eclipses dão uma forcinhana renovação emocional.

Áries (21/3 a 20/4): Este é um bom mês para cuidar das relações e definir o que deseja. As vibrações pedem mais estabilidade nas trocas, por isso, lembre-se que, às vezes, é preciso se posicionar sem anular o outro. Quem estiver solteira, as energias confluem para experiências positivas. O Eclipse Solar do dia 14 dá clareza ao amor.

Touro (21/4 a 20/5): Período excelente para cuidar dos seus interesses pessoais, criar uma nova rotina e até mesmo olhar para o seu autocuidado com zelo. A criatividade também estará presente e uma chance próspera pode surgir de onde menos você espera. O Eclipse Lunar, no dia 28, te ajuda nas emoções.

Gêmeos (21/5 a 20/6): Durante outubro, você poderá pegar firme naquilo que exige transformação. Questões familiares ganham espaço: há chances de mudança e de alguns rearranjos ligados ao passado. O romance estará em alta, com chance boa de conhecer alguém. No dia 28, o Eclipse Lunar oferece oportunidades para recomeços.

Câncer (21/6 a 21/7): Neste mês, você vai perceber certa leveza em seu ambiente profissional, bem como suas relações pessoais, mas a intuição segue firme e forte. Os Eclipses influenciam diretamente sua vida: no dia 14, o Solar ajuda na resolução de pendências que te bloqueiam; no dia 28, o Lunar promove novos voos.

Leão (22/7 a 22/8): Outubro traz aprendizados grandiosos, o que te ajuda a se aperfeiçoar e até buscar novas colocações profissionais. Este é um mês excelente para dedicar-se também ao seu social, com o potencial de conhecer gente nova durante todo o mês. O movimento lunar do dia 28 oferece novidades na carreira e estabilidade material.

Virgem (23/8 a 22/9): O autocuidado será priorizado boa parte do mês. Busque leveza nas relações e nos afazeres — nada de bater de frente com o que não acrescenta. Seus relacionamentos se renovam e uma chance boa neste setor pode surgir para fazer diferença. O lado financeiro ganha boas perspectivas, com possibilidades de crescimento e expansão.