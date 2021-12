Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Sol em Capricórnio traz seriedade e disciplina com seus compromissos, assim um olhar mais responsável com seus propósitos. É momento de agir com mais maturidade diante daquilo que você verdadeiramente deseja.

