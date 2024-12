Horóscopo semanal: Marte e Mercúrio retrógrados pedem reflexão

Preparados para o horóscopo semanal? Esta semana promete ser um período de mudanças e ajustes para todos os signos. A influência de planetas retrógrados, como Marte e Mercúrio, indica que é um bom momento para refletir, revisar e planejar o futuro. Confira:

Horóscopo da semana: previsões de 02 a 08/12

Áries: A semana traz alguns aspectos favoráveis para que você organize, de fato, a sua vida profissional pensando no seu crescimento e evolução. Contudo, Marte ficando retrógrado, oferece a você algumas atitudes impensadas. Não aja por ímpeto em situações pequenas. No amor, amigos podem dar uma força para os romances acontecerem essa semana.

Touro: No quesito organização financeira, você pode ter uma grata surpresa no início da semana, já que um projeto ou ideia tende a crescer e aparecer. Isso pode abrir portas e você deve manter a consciência de que, muitas vezes, outros planos podem ser seguidos. Vênus chega em seu setor de carreira abençoando novas ideias e propósitos. Controle os pensamentos para não perder tempo.

Gêmeos: Com Mercúrio e Júpiter retrógrados, essa semana, tenha cautela com o excesso de pensamento, para não se perder do foco. Marte fica retrógrado também em seu setor de comunicação e pode causar ansiedade – não tome decisões precipitadas. Com Vênus chegando em seu setor de crescimento e expansão, novidades estão por vir. Não se apegue a ideias antigas, abra-se para o novo.

Câncer: A semana traz encaminhamentos positivos com parcerias de trabalho – uma surpresa ou algo fora do comum pode te surpreender e ser extremamente positivo. Os relacionamentos também passam por leveza e um encontro com amigos pode deixar as coisas mais leves ainda. Contudo, no final da semana, Marte fica retrógrado em seu setor financeiro e é necessário ter cautela com gastos em excesso.

Leão: A primeira semana de Dezembro traz altos e baixos de energia para você, já que uma mudança no trabalho de forma inesperada pode abrir portas que você nem imaginava que teria. Contudo, Marte fica retrógrado em seu signo e você passa por uma revisão de muitas coisas em sua vida – é necessário conter a ansiedade e o ímpeto emocional para não explodir com as pessoas ao seu redor. Vênus chega em seus relacionamentos com boas novas.

Virgem: Sua criatividade será a chave mestra para a semana, que conta com doses boas de planejamentos certeiros e segurança. Não tenha medo de pensar em expansão e crescimento, o caminho natural é esse por agora. Marte em seu setor emocional deixa muitos sentimentos à flor da pele essa semana. Controle a impulsividade para não perder seu foco. Vênus chega em seu setor de rotina e uma surpresa boa pode surpreender o coração.

Libra: As energias da primeira semana de dezembro trazem foco e maturidade ao encerrar um ciclo ou situação. Você estará com mais firmeza em suas ideias e isso abre espaço para o novo. Marte pede cautela com atitudes impensadas e de impulso com seu círculo social e amigos. Coisas pequenas não devem ter tanta atenção assim. Vênus chega no ponto mais positivo do seu Mapa e traz caminhos abertos para romances.

Escorpião: Uma ideia, estudo ou projeto ganha bons andamentos essa semana e pode trazer boas notícias, com planos de expansão e crescimento. Contudo, Marte fica retrógrado em seu setor de carreira e é necessário ter cautela com o que não deve controlar, pode ter atitudes impulsivas demais. É importante não se estressar com coisas pequenas. Tudo bem harmônico em casa e com a família.

Sagitário: A semana começa com a Lua Nova em seu signo trazendo abertura de caminhos e novas possibilidades. Porém, Mercúrio continua retrógrado e pode trazer imprevistos com a comunicação dos relacionamentos e parcerias de trabalho. Marte retrógrado atrasa projetos de viagem e crescimento – não é hora de colocar nada em prática, planeje tudo com os melhores detalhes antes para evitar problemas.

Capricórnio: Vênus ainda em seu signo faz bom aspecto com Urano e um imprevisto pode trazer sorte e caminhos positivos com o trabalho. É momento de exercitar olhar por outros lugares. Marte retrógrado, contudo, traz o passado de volta em certas situações para que você reveja e tenha novas atitudes, mais maduras agora. Vênus entra em seu setor financeiro e abre as portas para novos ganhos.

Aquário: O começo da semana ainda traz certas dúvidas sobre quais caminhos seguir e quais escolhas deve fazer a partir de agora, sobretudo com trabalho e projetos. Não exagere em seus pensamentos, deixe fluir o que precisa para você ter as respostas do que quer. Marte fica retrógrado e traz à tona situações passadas de relacionamentos, mas com Vênus chegando em seu signo, você saberá fazer o melhor no amor.

Peixes: Questões relacionadas ao seu crescimento podem fazer parte dos assuntos da semana, já que você pode traçar novos planos a partir de agora. Pense nisso com muita maturidade, sem se deixar levar por ilusões ou promessas rasas. Marte fica retrógrado em seu setor de rotina e coisas pequenas podem tirar sua paciência – olhe para isso com inteligência emocional para não se perder.

