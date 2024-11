O último Mercúrio retrógrado de 2024; entenda como ele afetará sua vida

De acordo com a astrologia, o mercúrio retrógrado exerce influências energéticas turbulentas em diferentes áreas da vida. Conhecido como o planeta da comunicação, inteligência, tecnologia e viagens, o astro, em sua movimentação retrógrada, traz dificuldades em todos esses quesitos. A boa notícia: ao menos, esta será a última vez em que o fenômeno acontecerá em 2024.

E claro, nem tudo são má notícias: o fenômeno, apesar de caótico, traz a oportunidade de revisarmos metas e organizar inúmeros aspectos de nossas rotinas.

Quais serão os impactos do último Mercúrio retrógrado de 2024?

O fenômeno, que ocorre cerca de três vezes por ano, promete causar impactos até o dia 15 de dezembro. Atrasos, problemas de comunicação, mudanças de planos, caminhos inesperados, pendências do passado e a resolução de conflitos são algumas das características deste período.

Outro ponto interessante da retrogradação é que ela traz uma segunda chance. Na rotina, isso pode ser visto como uma forma de repensar, voltar e ajustar o que ainda pode ser aprimorado para 2025. Eí, preparados?

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.