Bares astrológicos que o seu signo precisa conhecer

Não se pode negar que a astrologia é um assunto que cresce um pouco todos os dias. Seja em discussões nas redes sociais ou na hora de dar aquela olhadinha nas previsões da semana, signos e astros atraem qualquer pessoa – até o mais cético sabe qual é o seu signo, sabemos disso.

E é nessa vibe que mais marcas e empresas vêm apostando na identificação com o tema, além de lançarem produtos e serviços que abrangem esse importante nicho. Por isso, confira algumas sugestões de bares e cafeterias astrológicas que, certamente, podem fazer o seu tipo – ou o do seu signo.

Mantra Bar

Hypado nas redes sociais, o Mantra fica localizado na Rua Augusta, um dos principais pontos de entretenimento de São Paulo, e possui um cardápio inspirado na Astrologia e em outros temas do autoconhecimento. Possui três andares que são separados pelos 4 Elementos e a decoração também entra na vibe.

Porém, o ponto alto do Mantra são os drinks astrológicos – cada signo possui o seu. Pensados exclusivamente nas características e personalidades de cada representante do zodíaco, a hora de servi-los é um show à parte: uma apresentação do drink do seu respectivo signo traz mais criatividade para a experiência. Mas, fica a dica, quase um spoiler: o drink de Gêmeos é um dos mais legais e divertidos!

Café Lunático

Localizado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Café Lunático é uma experiência aconchegante e acolhedora no meio da Cidade Maravilhosa. Inspirada pelos astros, a cafeteria faz jus ao nome e sabe misturar muito bem sabores e aromas. Com a decoração inspirada no Universo, é bom chegar cedo: o local possui mesas restritas e é comum formar fila de espera.

Cada café possui uma ressonância com o signo em questão: você pode escolher o famoso Espresso de Áries (que não tem tempo a perder) ou tentar ler a sua sorte e o seu destino com o Café do signo de Aquário – turco, feito com especiarias e um prato cheio para quem gosta de cafeomancia.

O Alquimista

Cheio de magia e ocultismo, O Alquimista Bar, localizado na Vila Madalena, em São Paulo, é um prato cheio para quem gosta de simbolismos e mistério. Com uma decoração a meia luz e recheada de símbolos de planetas e runas nórdicas, o local possui drinks variados, autorais e alta gastronomia. Tudo para criar uma atmosfera mística e para lá de interessante.

Cósmica Bar

Em Porto Alegre, o Cósmica é 100% inspirado na Astrologia. Com drinks para cada signo e sendo fiel a cada característica, o bar é quase um refúgio para quem gosta do assunto e quer se desligar um pouco do mundo real. Ideal para ir com amigos ou marcar um date, o local oferece, ainda, leitura de tarô em determinados dias da semana.

Casa Lúpulo

A Casa Lúpulo é destinada aos amantes dos astros e cervejas artesanais. Localizada em São Paulo, o espaço é conhecido por ser um “minibar de tarô”, onde as leituras das cartas acontecem por tempo determinado, com a opção de ser agendada previamente – enquanto você pode degustar uma cerveja ou destilado.

