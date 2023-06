Horóscopo da semana: as previsões de 19 a 25/06

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Áries: Os próximos dias trazem alguns movimentos importantes ligados ao seu campo emocional. Atente-se com os sinais do que estiver sentindo de frente, nada de fugir de sensações e emoções. Questões de passado e ligadas ao ambiente familiar podem dar as caras essa semana.

Touro: Saturno retrógrado coloca em xeque alguns planos futuros. Será um bom momento de revisitar algumas escolhas e rever a forma como vem lidando com o que deseja daqui em diante. Amigos e amizades podem entrar em estado de alerta – não entre em energias desgastantes que não são suas.

Gêmeos: O Sol faz sua passagem para o setor de finanças do seu mapa astral e novas e prósperas chances te encontram. Algumas oportunidades passadas podem fazer parte dos seus planos novamente. Contudo, não esqueça de analisar o que de fato pode ser encarado como parte do seu propósito.

Câncer: A semana está em festa, já que o Sol chega por aí trazendo renovação de energia e poder pessoal. Utilize os próximos dias para “organizar” a casa, tirando e limpando o que não serve mais pra você – incluindo emocionalmente. Momentos de alegria te encontram nos próximos dias.

Leão: Os próximos dias trazem boas chances para você transmutar algumas energias, sobretudo nas escolhas que vem fazendo e nos caminhos que vem tomando. Não tenha receio de encerrar o que precisa para acessar o novo. Com o Sol chegando em sua área mais inconsciente, você pode ficar um pouco mais reclusa. Aproveite o momento para reorganizar seus pensamentos e emoções.

Virgem: Com Saturno fazendo movimento contrário em seu setor de relacionamentos, você pode rever algumas situações do passado e ter a chance de criar novos destinos para o amor em sua vida. O momento pede uma reflexão profunda sobre o assunto e possíveis curas neste setor.

Libra: O Sol entra no ponto mais alto do seu mapa e traz renovação de energias para sua carreira. Você pode sentir um aumento de demandas, mas também de reconhecimento e de oportunidades. Cuidado, apenas, com algumas questões de ordem burocrática e cotidiana que podem te trazer um pouco mais de stress essa semana.

Escorpião: Com o Astro-Rei brilhando em seu setor de expansão e espiritualidade, estes assuntos ficam na linha de frente em sua vida nos próximos dias. Novos cursos, contatos e até oportunidades estão batendo na porta – contudo, é bom rever alguns pensamentos que nada contribuem com sua evolução. A intensidade da vida está te chamando, basta se conectar com ela.

Sagitário: Esta semana, seu poder de resiliência estará em alta e você poderá encontrar novas oportunidades para achar caminhos mais promissores em tudo que estiver fazendo. Não tenha medo de arriscar e de ouvir a sua intuição que vem te alertando sobre o que precisa ser feito. Novas parcerias podem animar e trazer novos ares para seu trabalho.

Capricórnio: Com o sol chegando em sua casa de parcerias e relacionamentos, não tem como não ser uma semana boa e positiva! Pode ter bons contatos e chances de conhecer novas pessoas, que trazem energias e possibilidades de crescimento. Certo incômodo emocional pode acontecer também – a solução está em olhar pra isso com maturidade.

Aquário: Com Saturno trazendo um movimento lento em sua área financeira, você tende a olhar para novas chances de ganhos com um pouco mais de disciplina e responsabilidade. Relacionamentos continuam em alta também em sua vida e os próximos dias podem ser marcantes positivamente para quem estiver nesta jornada.

Peixes: Saturno, o planeta da responsabilidade, fica retrógrado em seu signo e traz à tona certos incômodos. Mas, tudo com a oportunidade de resolver o que precisa para conseguir seus objetivos. Não tenha receio de encerrar o que precisa e nem de tomar rotas alternativas – a ação vai valer a pena no final.

Pílulas

19/06: Lua Nova reverbera as infinitas possibilidades. Siga sem medo!

20/06: Lua e Lilith em Leão te convidam a refletir o que é necessário se curar para poder acessar.

21/06: Sol chega em Câncer e abre a temporada de emoções do zodíaco.

22/06: Não se esprema para caber em nada e nem na vida de ninguém.

23/06: Lua em Virgem oferece disciplina com os pensamentos. Organize a mente!

24/06: Encruzilhada também é caminho: não se desespere!

25/06: Responsabilidade afetiva começa em nós. Lembre-se disso antes de oferecer o seu melhor ao outro.