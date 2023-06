Looks de Libra: 9 visuais perfeitos para o signo

O signo de Libra é refinado, diplomático e artístico. Sua elegância, bom gosto e educação inevitavelmente aparecem em seus looks, e é reconhecido pela aparência, atrelada ao fato de serem regidos por Vênus – a deusa do amor e da beleza. Não poderíamos, então, deixar de trazer a produção deles aqui.

Antes disso, a astróloga Janaína Durante (@janainamdurante) contextualiza um pouco mais o tema: “pertencente ao elemento ar, que traz como qualidade a capacidade de interagir com o outro, Libra sabe ser gentil e encantar a todos por onde passa. Gosta do belo, do harmônico e de tudo que se conecte com o universo artístico.”

Cores

As cores associadas às librianas são tons mais suaves de azul, verde e creme. “É o signo do amor, por isso elas possuem maior probabilidade de agradar visualmente quem é de Libra”, diz a especialista.

O estilo de Libra

Libra tem um magnetismo natural, por ser regido por Vênus, tem um senso estético refinado e gosta de estar sempre bem vestido, sem ser muito extravagante, segundo ela. Quem complementa a explicação é o astrólogo Felipe Nascimento (@astrologo_felipe): “normalmente são mais discretos, justamente por serem refinados, equilibrados e imparciais, o que os fazem, inclusive, elegantes.”

Prefere tradição ou novidade?

“Ele trata a tradição e a novidade com a mesma elegância, graça e moderação. Por ser do elemento ar, permeia todas as formas de convívio”, pontua Felipe.

Inspirações de looks de Libra

