Entenda como as estações do ano influenciam a sua vida amorosa

A natureza, para os espiritualistas de plantão, está sempre influenciando o nosso dia a dia. E com as estações do ano isso não seria diferente: de acordo com a sacerdotisa e taróloga Claudhia Issa (@claudhiaissa), todas as quatro estações influenciam a maneira de vivenciar os relacionamentos.

Exemplificando: atualmente, estamos chegando ao fim do outono. E aí, com as baixas temperaturas e esse clima de recolhimento, a energia amorosa predominante é a de reflexão e reavaliação. Sendo assim, não é incomum que muitas relações terminem nesta época. Interessante, né?

A seguir, a especialista detalha como cada estação do ano interfere em nossos relacionamentos (esteja você solteira ou comprometida). Confira:

Inverno (Momento de fortalecimento do relacionamento)

Claudhia explica que, durante o inverno, toda a natureza está se recolhendo: “Vemos os animais hibernando, resguardando, escondidos. E nós também somos afetados por essa energia ao ficarmos em um movimento mais introspectivo.”

A taróloga explica que, para quem já está comprometido, o inverno é um ótimo momento para fortalecer a relação, pois tendemos a ficar mais caseiros e, consequentemente, passar mais tempo juntos. “É um clima aconchegante para estreitar laços”, diz.

Já os solteiros podem aproveitar a energia dessa estação para priorizar atividades em pequenos grupos. “Escolha eventos menores, onde seja possível conhecer pessoas de forma mais intimista. Sabe aquele contatinho que é amigo do amigo ou amiga da amiga? É sobre isso. Se for se jogar num date, dê preferência à jantares em estabelecimentos mais calmos”, aconselha. Para a especialista, isso aumenta as chances de ter sucesso no amor neste período.

Primavera (Novos relacionamentos)

Já a primavera traz a energia da felicidade. “A natureza está desabrochando, e nós sentimos este efeito através daquela sensação de contentamento. De forma geral, a estação afeta muito positivamente as relações, fazendo com que as pessoas estejam mais festivas, querendo sair da toca. É o oposto do inverno”, clarifica.

Toda essa vibração extrovertida, segundo Claudhia, nos faz sentir uma maior vontade de cuidar do próprio corpo e da beleza, o que traz um impacto positivo em nossa autoestima. “E, aí, surge aquele impulso de conhecer possíveis parceiros. Por mais que dê para engatar novos relacionamentos em outras estações, a primavera é a mais suscetível para quem busca um par romântico”, revela.

Verão (Prazeres carnais)

Se na primavera estamos colhendo aquela energia da autoestima e do autocuidado, durante o verão, queremos transmitir todo esse poder para o mundo: “Esse é o momento em que estamos pensando mais nos prazeres carnais. Basta reparar: aqui no hemisfério sul, o Carnaval acontece no finzinho da estação. Essa vibração solar alinhada às festividades nos faz querer usar roupas mais ousadas. Também sentimos mais disposição para fazer as coisas. E, claro, essa potência nos faz querer socializar, estar com amigos. Ficamos mais abertos às celebrações e prazeres.”

Outono (Reflexão e reavaliação)

Por fim, a sacerdotisa esclarece que este é o período em que percebemos a aproximação do inverno. É um momento de transição: “Nos relacionamentos, é quando avaliamos se ainda vale a pena estar com quem estamos. O outono traz esse alerta de reflexão e reavaliação de nossas relações. Será que o que temos é prazeroso? É saudável? Vale a pena o esforço e sacrifício para estar juntos? Todos esses questionamentos tendem a surgir com maior frequência. Isso é muito importante, pois logo em seguida, o inverno chega para que tenhamos um contato ainda maior com a parceria. E aí: você está disposto a isso?”, provoca Claudhia.