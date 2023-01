Você ronca? Peida? Na maturidade, tudo é mais frequente

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Peida? Tem refluxo? Joelhos doem? Hemorroidas ardem? Desculpa a sinceridade mas a maturidade é o período da vida em que a etiqueta vence. Até poucos anos eu era a phyna do grupo. Sempre elegante. Bem vestida e cheirosa. Continuo. Mas já há algo de podre no reino da Dinamarca.

Ou melhor, aqui em Ipanema mesmo. Uma amiga querida, outra influenciadora 50+, super famosa, a genial Cláudia Arruga do Cool50s fez um post sobre a flacidez da garganta em função da queda de estrogênio. Na idade madura, a lei da gravidade dá as cartas e o efeito dominó é a ordem. Tudo cai. Em babados.

Fiquei bolada, porque já faz algum tempo que gases insistem em sair do meu corpo. E resolvi investigar. Desculpe o texto escatológico, mas apurei que até a cera do ouvido fica mais grossa; pelos saem das narinas e a sua orelha cresce mais do que seu cabelo. Em alguns anos elas vão dobrar de tamanho. Paniquei. Como assim? Eu havia parado nas celulites e rugas, mas a desordem é total. Faz como? Acho que a primeira providência é a informação.

A segunda é tentar conviver com os achaques da idade. E para lacrar é ter humor. Na hora que o arroto brotar, o pum sair, a enxaqueca aparecer e o desânimo der as caras, já sabe! Lembra de mim e dê uma sonora gargalhada afinal você está vivo e isso é uma grande alegria.