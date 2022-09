Grace Kelly, a estrela que deixou Hollywood para ser uma Princesa

Nos anos 1950, Grace Kelly era uma das maiores estrelas do cinema. Com apenas 26 anos, já tinha um Oscar de Melhor Atriz, participado de mais de 11 filmes e trabalhava com os melhores diretores e atores de Hollywood. Uma viagem à Cannes e uma sessão de fotos em Mônaco mudou tudo. Ela foi apresentada ao Príncipe Rainier III e os dois se apaixonaram. Isso mesmo, mais de 60 anos antes de Meghan Markle, Grace Kelly foi a atriz americana que virou uma princesa. Sua história conquistou gerações, mas em 14 de setembro de 1982, no entanto, há 40 anos, ela morreu repentinamente em um acidente de carro. Tinha apenas 52 anos.

Grace, nascida em uma família rica da Philadelphia e, ainda criança, inspirada pelo tio que era teatrólogo, começou a sonhar com os palcos. Toda família era de atletas (seu pai era medalhista olímpico), mas ela sonhava com livros, contos de fadas e moda. Sua inegável beleza a ajudou a se destacar rapidamente, primeiro nos palcos e logo no cinema. Já em seu segundo filme, Matar ou Morrer (High Noon), ao lado de Gary Cooper, virou uma estrela. Em apenas dois outros anos, com 25, ganhava o Oscar de Melhor Atriz, por Amar é Sofrer (The Country Girl), batendo até Judy Garland em Nasce Uma Estrela (A Star is Born).

Ícone fashion, era a atriz favorita do exigente diretor Alfred Hitchcock e estrelou três de seus clássicos: Disque M para Matar (Dial M for Murder), Janela Indiscreta (Rear Window) e Ladrão de Casaca (To Catch a Thief). Ao lado de Audrey Hepburn, era a atriz mais respeitada e disputada do mercado quando foi para a França participar do Festival de Cannes. Aos 26 anos, Grace tinha rompido um noivado com o designer Oleg Cassini e, segundo biógrafos, já se preocupava em “estar velha”. Foi nesse momento que o rápido romance com Rainier escalou para algo mais sério em poucos meses. Para a surpresa de todos, mesmo com o mundo aos seus pés, a atriz anunciou que ia deixar a carreira para se casar. É preciso contextualizar os tempos: naquela época, as mulheres se casavam com 18 anos e ter marido e filho ainda era sinal de status. Ainda mais com um príncipe! A elegância de Grace já a fazia parecer uma princesa, e a realidade alimentou a imaginação de mulheres românticas em todo o mundo e por muitas gerações. Seu último papel na tela grande foi em Alta Sociedade (High Society), em 1956.

O vestido de casamento de Grace é até hoje um dos mais famosos e copiados de todos os tempos, um presente da principal figurinista da MGM, Helen Rose. Helen já tinha trabalhado com Grace em quatro filmes, mas sabia que esse vestido era para ser o definitivo, e o conceito era mesmo o de realçar o conto de fadas. A gola alta, a cor aperolada em mais de 22 metros de tafetá de seda, tulle e um bordado manual de Bruxelas de mais de 125 anos. Em vez de uma tiara ou coroa, Grace escolheu o que chamam de chapéu de Julieta, que segurava melhor o véu. As mangas e o chapéu eram bordados de pérolas. Tudo foi pensado em detalhes, mas o desenho não era 100% original. A inspiração para o modelo foi o filme O Convite (Invitation), de 1952, com Van Johnson e Dorothy McGuire.

Se adaptar à vida de princesa, como Meghan tem compartilhado nos últimos anos, está longe de ser fácil. Todas as biografias retratam o quanto a atriz sofreu, com um idioma que não era o seu (francês), isolada e sem poder trabalhar como atriz. A (fraca) biopic estrelada por Nicole Kidman, Grace, a Princesa de Mônaco, de 2014, retrata um pouco da frustração e dificuldade da estrela com seu novo papel. O filme está no acervo da Amazon Prime Video.

Mãe de três filhos, Grace foi se afastando dos holofotes. Não estava feliz por estar envelhecendo, ter engordado e não mais ter o glamour que a fez famosa. No dia 13 de setembro de 1982, Grace Kelly estava na direção do carro, nas sinuosas curvas entre Nice e Monaco (a mesma estrada que assusta Cary Grant em Ladrão de Casaca), com sua filha, a princesa Stephanie, quando sofreu um derrame e perdeu o controle do veículo. Ambas as princesas foram levadas às pressas ao Hospital de Mônaco. Stephanie sobreviveu, mas Grace faleceu no dia seguinte. Se sofreu até se ajustar à realeza, em Hollywood conseguiu brilhar com muita facilidade. Uma das grandes lendas de um período de ouro, a atriz é o que chamamos de lenda.

Se quiser matar a saudade, na Amazon Prime Video estão alguns de seus maiores sucessos: Mogambo, com Ava Gardner e Clark Gable, Janela Indiscreta, Disque M para Matar, Ladrão de Casaca e Matar ou Morrer. São todos ótimos! Sendo que tanto em Janela Indiscreta quanto em Ladrão de Casaca ela literalmente desfila alguns dos mais lindos modelos do cinema. Nostalgia na veia, como sempre adoro!