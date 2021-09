Casa bagunçada? Dicas de objetos decorativos para colocar tudo em ordem

A rotina de organização da casa pode ser extremamente cansativa – ainda mais no home office! Pior ainda quando a folga finalmente chega e percebemos que nosso tempo foi todo embora ao colocar aquilo que saiu do lugar durante os dias da semana.

Pensando em tornar o dia a dia mais organizado e evitar estresse na organização, a arquiteta Gabriela Pacini (@arqcini) preparou dicas para mostrar que, com uma boa decoração e um toque de especialista, é possível manter a casa mais organizada. Assim, quando o dia do tão aguardado descanso chegar, ele realmente será um dia de folga. Confira:

Sapatos pela casa nunca mais! A sapateira é essencial

Uma sapateira no hall de entrada da casa é a dica de Gabriela para acabar com os sapatos espalhados pelos cômodos, além de ser uma opção higiênica. “Com o isolamento, vimos o tanto de sujeira que nossos sapatos podem acumular. Por higiene, organização e saúde é ideal ter uma sapateira na entrada da residência. Tem algumas que até nos permite sentar e calçar o modelo escolhido para sair”, destaca.

Cabideiros na organização e decoração

Para garantir conforto, coloque os cabideiros próximos à porta. ”No mercado existem opções para vários estilos de decoração diferentes. Você ainda pode instalar acima da sapateira da entrada, criando um cantinho para a organização da chegada e da saída”, dá a dica a especialista.

Banco e baú: multifuncionais

Pouco espaço e muita coisa para guardar e organizar? Se esse é o seu dilema, Gabriela também dá uma saída. ”Vamos supor que você tem uma mesa de jantar e precisa de um espaço mais fundo para guardar algo volumoso, os bancos-baús podem te ajudar a organizar tudo o que você quer tirar de vista. Tente substituir duas cadeiras por um banco com espaço de armazenamento e veja as vantagens na prática”, desafia.

Traga os nichos também para o banheiro

Na hora do banho, para não ficar perdendo tempo procurando seus produtos favoritos, a arquiteta sugere nichos para integrar o banheiro. “Além de ser um charme, é possível personalizar com luzes de led, opções de revestimentos diferenciados, a baixo custo. Geralmente, o espaço escolhido para adicionar o novo móvel costuma ser pequeno e assim a mão de obra é mais em conta. No final, você ganha um novo ponto visual e diferenciado no toalete”, explica.

Prateleiras a seu favor

Se bem utilizadas, as prateleiras podem mudar todo o ambiente. Na opinião de Pacini, são uma ótima opção se a grana está curta. “Você pode organizá-las por temas, usá-las como um ótimo elemento decorativo e de apoio ao seu cômodo. É uma ótima dica também para quem tem uma casa nova e quer montar um projeto mais econômico”, ressalta a profissional.

Cestos: fortes aliados da organização

O que mais existe por aí são variedades de cestos organizadores: palha, bambu, plástico, aço, linho, crochê e tantos outros materiais – basta escolher! “Eles ficam ótimos acima de bancadas porque podem unir objetos que ficariam espalhados. Voltando para o banheiro, eles são perfeitos para organizar os produtos do cotidiano em geral. Indo para outros cômodos, ficam ótimos dentro de armário [nesta parte os de plásticos são os ideais], organizam e ao mesmo tempo decoram”, conta Gabriela.