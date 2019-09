5 destinos para mulheres viajarem sozinhas

Viajar é uma das melhores coisas da vida! Seja com a família, amigos ou namorado, embarcar em uma viagem é se abrir para novas culturas, visitar cartões postais e colecionar momentos inesquecíveis.

Só que quando se trata de viajar sozinha, algumas mulheres ficam apreensivas na escolha do destino. Mas como você é a sua melhor companhia, separamos 5 destinos internacionais muito legais para as garotas que desejam embarcar em uma trip solo! O que todos eles têm em comum é segurança, viabilidade para pedestres e muita cultura. Dá só uma olhada:

Barcelona, na Espanha

A cidade de Barcelona é um dos destinos mais procurados da Europa. A queridinha espanhola coleciona razões para estar no topo da nossa lista. A capital é super acessível para pedestres e, por isso, muito convidativa para quem viaja sozinha. Além de caminhar pelo calçadão da praia, é possível namorar as vitrines das Las Ramblas e, é claro, apreciar a arquitetura de Gaudí que banha a cidade.

Cidade de Barcelona

Munique, na Alemanha

Considerada a terceira cidade mais segura da Europa, Munique é uma ótima opção para quem aprecia comer e beber ao ar livre. A cidade coleciona feiras gastronômicas e é conhecida por seus lindos jardins. Além, é claro, da famosa festa alemã Oktoberfest.

Munique

Dubrovnik, na Croácia

Se você gosta de história, este é o seu destino! Dubrovnik é uma cidade medieval amuralhada e declarada Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Além das construções medievais, a cidade vive um burburinho de lojas, bares e restaurantes. E é perfeita para quem está a fim de fazer novas amizades. Vale lembrar que Dubrovnik serviu de cenário para várias gravações da série Game of Thrones.

Dubrovnik

Melbourne, na Austrália

Leu Austrália e já pensou nos cangurus e nos coalas, não é? Mas saiba que, além de ser um dos países mais seguros do mundo, a Austrália também tem uma variedade gigantesca de destinos. Melbourne, que já foi eleita diversas vezes como a melhor cidade do mundo para se morar, reúne o melhor do urbano e da simplicidade, tudo isso com bastante segurança. Não deixe de visitar a Roda da Observação da Estrela e o Carlton Gardens.

Washington D.C., nos Estados Unidos

Partiu Estados Unidos? Mas dessa vez nada de Orlando ou Califórnia! Um dos destinos mais legais para quem viaja sozinha para os Estados Unidos é a capital Washington D.C. Além da riqueza em cultura, política e histórica, a capital americana atende bem aos pedestres com um bom sistema de transporte público e monumentos de tirar o fôlego.

Washington D. C.

