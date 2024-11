Testamos: vale a pena ter lava-louça?

Certamente você tem aquele amigo que é “pregador da palavra da lava-louça” – se você não tem, esse amigo pode ser você. Eu mesma já ouvi gente falando que esse eletrodoméstico muda vidas e até salva casamentos. Será?

Nunca tive experiências com uma lava-louças, e já vi comentários negativos sobre seu uso não ser tão prático assim. Entretanto, isso foi há muitos anos, e ouvi dizer por aí que a tecnologia desses aparelhos mudou muito de uns tempos para cá, fazendo com que elas estejam mais modernas e eficientes. Sendo assim, motivada pelos amigos fanáticos por suas lavadoras, aceitei o desafio de testar a novidade.

O modelo escolhido foi a Lava-louças 10 Serviços da Samsung, enviado pela marca para este review. A linha foi lançada no ano passado nos modelos de 10 e 14 serviços, nas cores Inox e Black Inox. A promessa do lançamento é de oferecer limpeza profunda e silenciosa de louças e utensílios, com praticidade e rapidez para o dia a dia.

Após algumas semanas de uso do eletrodoméstico, trago a seguir as minhas considerações:

1) Prepare sua cozinha para recebê-la

A primeira coisa que aprendi durante o teste é que existe um mundo de tipos de lava-louças, e o mais importante é entender qual a sua necessidade para, aí sim, escolher o ideal para você.

Com espaços cada vez menores nas casas, é importante calcular direitinho o tamanho disponível na sua cozinha para receber o eletrodoméstico – assim como qualquer outro, é claro. Esses aparelhos costumam ter uma largura e altura consideráveis, então, às vezes, você irá precisar fazer adaptações. Além disso, você precisa considerar a entrada e saída de água.

2) Entenda sua necessidade

As marcas dispõem de tamanhos diferentes, pensados para cada estilo de vida. A linha da Samsung, por exemplo, tem a opção de 10 ou 14 serviços. E o que isso significa? Cada serviço leva em consideração as peças utilizadas por uma pessoa numa refeição. Ou seja, uma lava-louças 6 serviços tem capacidade de lavar seis xícaras, seis pires, seis copos, seis pratos, seis facas, seis garfos e seis colheres.

Testei a de 10 serviços e, por aqui, cozinhamos todos os dias para duas pessoas. O modelo atendeu muito mais do que bem a necessidade, sendo a opção perfeita para quem mora sozinho, em casal ou até em famílias pequenas ou que cozinham pouco. Já para famílias maiores, a de 14 serviços seria o ideal.

3) Estude sua lava-louças

Sim, antes de ter a praticidade a seu dispor, você vai precisar tirar um tempinho para ler o manual. Como eu nunca havia tido contato com uma lava-louças, precisei compreender seu funcionamento antes de tudo. Mas para quem já teve outro modelo anteriormente, com certeza o processo se torna mais fácil.

O modelo da Samsung é extremamente intuitivo, já que o produto vem com um display de LED no painel frontal, que permite a visualização do tempo de duração do ciclo, as configurações e o progresso da lavagem – e desenhos que facilitam o entendimento. Mas é importante ler o manual com calma para entender qual dos ciclos faz mais sentido para sua rotina.

Com cinco opções de ciclos, a lava-louças se integra facilmente a diferentes tipos de rotina e aos hábitos específicos dos moradores. A função Higiene, por exemplo, deixa pratos, talheres e utensílios de cozinha sempre higienizados por conta do enxágue final de água a 70˚C, que entrega uma limpeza profunda. Já a função Ciclo Auto detecta o nível de sujeira presente e seleciona automaticamente o ciclo ideal para economizar água e energia.

A função Ciclo Express leva apenas uma hora para lavar e secar louças levemente sujas como xícaras, talheres e pratos. Enquanto a função Meia Carga oferece flexibilidade, permitindo apenas o uso da zona selecionada para lavagens em pequenas quantidades.

Na minha rotina, acabei utilizando bastante a função Ciclo Express durante a semana, já que a quantidade de louça era menor e com menos gordura. Já aos finais de semana, recorri à função Higiene para os almoços mais caprichados de domingo e panelas engorduradas. O resultado foi sempre uma louça completamente limpa e pronta para ir para o armário.

4) Use sempre os produtos corretos

A experiência positiva com a lava-louças vai depender de seu uso correto, e isso serve também para os produtos utilizados na lavagem. Não, você não deve utilizar o detergente líquido que usa no dia a dia na sua máquina.

Já ouvi gente dizendo que a louça não saiu limpa após o ciclo de lavagem, mas depois descobri que ela não utilizou o sabão indicado. Ao comprar sua lava-louças, você irá observar que a marca explica nas instruções qual o produto correto. No caso, a Samsung indica:

Utilizar apenas detergentes e abrilhantadores formulados para máquinas de lavar-louça domésticas.

e formulados para máquinas de lavar-louça domésticas. Outros tipos de detergentes podem produzir espuma excessiva, o que pode diminuir o desempenho da máquina de lavar louça ou causar mau funcionamento.

No início achei que esse fato seria um complicador, mas logo descobri que é extremamente fácil encontrar uma enorme gama de detergentes e abrilhantadores nos supermercados – e os preços são bem variados. Além disso, cada lavagem exige uma quantidade pequena de produto, o que faz o pacote durar bastante tempo.

Em seu site oficial, a Samsung explica todo o passo a passo para utilizar o detergente da maneira correta na sua lava-louça e também o abrilhantador, que é um item essencial para melhorar o desempenho da secagem.

5) Outros pontinhos extras

Um receio que eu tinha em lava-louças era sobre ela ser barulhenta, o que pode ser bem desagradável para quem mora em apartamento. Contudo, isso passou longe de ser uma questão.

Entre os recursos de destaque do modelo, a limpeza silenciosa é um tipo de ciclo que permite que, enquanto a lava-louças estiver ligada, não haja incômodos graças à cuba de aço inoxidável, que é projetada para abafar grande parte dos ruídos. Isso faz com que ela absorva o som e as vibrações, emitindo menos de 47 decibéis no modelo de 10 serviços, e menos de 50 decibéis no de 14 serviços.

Outro ponto positivo é que a lava-louças de 14 serviços da Samsung tem ajuste de altura, que cria mais espaço na prateleira inferior para vários tamanhos de louças, incluindo panelas, travessas e pratos. Enquanto a de 10 serviços oferece o ajuste automático, que permite o encaixe de diferentes tipos e tamanhos de pratos com mais facilidade. É só dar um toque leve para movimentar o cesto superior, para cima ou para baixo, possibilitando mais espaço no cesto inferior para acomodar vários tamanhos de louças e utensílios, incluindo panelas altas, travessas largas e pratos grandes. Isso faz toda a diferença no dia a dia.

Os modelos também contam com acabamento resistente a marcas de dedos para se manterem limpos, e uma trava à prova de acidentes, que bloqueia a porta durante todo o ciclo de lavagem, sem riscos de abertura no meio do ciclo.

Outro recurso útil é a abertura automática da porta: ela abre 10 cm ao fim do ciclo, o que permite a saída do vapor, fazendo com que a louça seque mais rápido e você não precise ficar atento para fazer essa abertura manualmente ao final do processo.

6) Quanto custa?

As lava-louças de 10 e 14 serviços, nas cores Inox e Black Inox, podem ser encontradas na Loja Online da Samsung, e também nos varejistas nacionais. Os valores sugeridos partem de R$ 4.399.

Segundo a empresa, lavar louças na pia, com a torneira meio aberta, gera um consumo de 243 litros de água em 15 minutos. No ciclo de lavagem automático, ela possui um consumo de 8,57 litros de água, garantindo uma economia de aproximadamente 90% em relação à lavagem convencional, ainda de acordo com a marca.

Lava-Louças Samsung Lava-Louças Samsung Inox 10 Serviços 110V Compre agora: Amazon - R$ 3.774,90

Por fim, já posso declarar aqui que o fã-clube das lava-louças ganha um novo membro. Com o espaço correto e as instruções em mente, ter esse eletrodoméstico certamente é uma vantagem para facilitar o dia a dia, principalmente de quem faz questão de cozinhar as refeições em casa!

