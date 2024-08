Testamos o modelo de celular que os atletas das Olimpíadas ganharam

Nenhuma estratégia foi mais eficiente do que a da Samsung nas Olimpíadas: 17.000 atletas ganharam uma edição especial do celular Galaxy Z Flip6 para registrar os momentos mais emocionantes da competição. O resultado? Uma chuva de fotos com o inconfundível celular dobrado no pódio.

Rayssa Leal, que conquistou o bronze no skate street feminino, quebrando o recorde histórico de atleta brasileira mais jovem a conquistar duas medalhas, foi quem melhor aproveitou a funcionalidade da tela frontal. Ela permite fazer selfies com a câmera principal usando só uma mão.

Teve quem se embananou com o processo (em tempo, a falha que viralizou não foi técnica), mas outras medalhistas, como as do mergulho sincronizado feminino no trampolim de 3m e da nossa própria ginástica, por exemplo, ajudaram a preencher nossas timelines com fotos do tal celular que dobra.

Galaxy Z Flip6: vale a pena comprar o celular dobrável?

Ainda que a edição olímpica do Z Flip 6 ainda não tenha previsão de lançamento no Brasil, o modelo Galaxy Z Flip 6 já está à venda e nós testamos para tirar as dúvidas de quem nunca usou algo parecido. O celular de tela dobrável, ou flip, ficou mais popular durante as Olimpíadas – e tudo indica que o hype veio para ficar.

Para quem já testou o modelo anterior, o Galaxy Z Flip 5, vantagens como o tamanho compacto (ideal para guardar no bolso ou em qualquer bolsa pequena) e a liberdade de experimentar novos ângulos para fotos, sem necessidade de um tripé, são já conhecidas.

Em comparação com os modelos topo de linha de outras categorias, como a linha Galaxy S, por exemplo, os usuários dos dobráveis sempre tinham que fazer certas “concessões”. Ou seja, em nome da praticidade, topavam que a duração da bateria fosse um pouco menor, assim como a qualidade das câmeras.

Na geração 6, o Z Flip resolve essas questões. Os sensores aprimorados garantem fotos nítidas e claras (mesmo durante a noite) e um zoom impressionante (sim, daqueles de tirar foto da Lua com qualidade). É o mesmo setup do Galaxy S24, por exemplo. Tudo com design mais fino e compacto que o modelo anterior.

Vem da Inteligência Artificial algumas das funcionalidades mais divertidas, como o ajuste do papel de parede do celular de acordo com o clima e a hora. Com o novo Auto Zoom, fica mais fácil enquadrar da melhor forma todas as pessoas na imagem. A edição e geração rápida de imagens via IA também encantam.

Para uso em viagens ou conversas de trabalho em outras línguas, a tradução simultânea permite conversas escritas ou em áudio do português para qualquer outra língua selecionada.

Disponível em cores como azul, verde e prata, o Galaxy ZFlip 6 custa a partir de R$ 7.199,10.

