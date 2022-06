Um passeio pelas lojas da CASACOR Rio

Impossível sair da CASACOR Rio sem mil ideias na cabeça, e aquela vontade louca de renovar a casa toda. Pois a própria mostra já dá uma ajudinha com cinco lojas que trazem itens para casa, como não poderia deixar de ser, claro, mas também acessórios pessoais e livros.

Todas ficam nos jardins da Residência Brando Barbosa, onde a mostra se hospeda até o dia 26 de junho, o que torna o passeio ainda mais agradável. E, este ano, ainda tem uma novidade: a Porto di Vino aportou na cave original da casa e vende, ali mesmo, vinhos que podem ser degustados no jardim ou levados para casa.

Loja da Casa

Com peças da Santa Cruz Home Bazaar, a Loja da Casa pode ser o ponto de partida para esse passeio. Ao lado esquerdo do Jardim do Chafariz, o espaço ganhou decoração da arquiteta Fernanda Medeiros e uma ambientação que lembra uma casa, além de um charmoso pergolado que, todas as quartas, recebe um workshop no melhor estilo “Faça Você Mesmo”. Ali, são vendidos louças, guardanapos, almofadas, quadros e uma infinidade de objetos decorativos. Os itens têm preços que variam de R$ 79 a R$ 3.000.

Ótica

A seguir, estão duas lojas que vendem acessórios pessoais. A primeira delas é a ótica. O espaço foi decorado pelo arquiteto Sérgio Novaes, que criou ali expositores que evidenciam ainda mais a beleza das peças da Gustavo Eyewear. São modelos exclusivos feitos de acetato italiano e 90% pintados à mão. E com possibilidades quase infinitas de customização. Os preços variam de R$ 1.380 a R$ 1.980.

Joalheria do Jardim

Em seguida, está nossa joalheria. Ambientado pela arquiteta Letícia Garcia, o espaço exibe, a cada semana, joias de diferentes designers com curadoria de Anna Clara Tenenbaum. Preços a partir de R$ 980.

Casa dos Aromas

Do outro lado do chafariz, em meio à Vila CASACOR, fica nossa Casa dos Aromas. Projetado pelo arquiteto Rafael Mirza, o ambiente oferece os produtos da Mels Brushes, que vende difusores, sachês perfumados, sabonete líquido, água para tecidos, sabonetes em barra, essências, espumas e sais de banho. Os preços variam de R$ 12 a R$ 299.

Livraria

Já na saída do evento, está nossa tradicional livraria, mais uma vez com os livros da Unisaber, que oferece publicações de arte, arquitetura, moda, música, inclusive algumas raridades. Ali, é possível comprar também o nosso anuário, já à venda por R$ 40. O espaço ganhou décor do arquiteto Victor Niskier que aproveitou as estantes vazadas para deixar ver, entre um livro e outro, o verde dos jardins da nossa residência. Um luxo! Preços a partir de R$ 30.

Adega da Casa

Montado na antiga despensa da casa, o ambiente estava sendo reformado para a mostra quando, durante as obras, a arquiteta Ana Cano e a designer de interiores Claudia Infante, descobriram a cave original da residência. Resultado: o espaço foi restaurado e incorporado à Adega da Casa. E, durante toda a mostra, vende os vinhos da Porto di Vino, que tem ali rótulos franceses, italianos, brasileiros, chilenos e argentinos. Os preços variam de R$ 58 a R$ 638 (um Brunello de Montalcino, safra 2015; e um Château Prieurs de la Commanderie, safra 2012).

A CASACOR Rio fica aberta até 26 de junho e conta com a participação de 43 equipes de profissionais, entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas. São 45 espaços montados na Residência Brando Barbosa. Mais uma vez, a mostra é híbrida, com uma versão presencial e uma versão digital, com vídeos e tours 3D disponíveis no site www.casacor.com.br.