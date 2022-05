O décor deste living prioriza mobiliário flexível e objetos artesanais

O espaço Prosa é um ambiente leve e confortável, que convida, recebe e abriga. Assinado por Paula Neder e Coletivo PN+ para a CASACOR Rio 2022, o espaço é um ponto de encontro para múltiplas formas de troca.

O décor prioriza móveis soltos que trazem flexibilidade no uso do espaço, com destaque para a estante reeditada de Bernardo Figueiredo.

Já os acabamentos seguem a linha natural, com cores neutras, objetos artesanais, madeira, fibras e um certo ar de imperfeição.

A cor aparece com tudo na copa, criada num ambiente antes fechado da casa, e no mural artístico do Coletivo Muda.

Serviço CASACOR Rio de Janeiro 2022

Data: 27 de abril a 26 de junho de 2022

Endereço: Rua Lopes Quintas, 497 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Horário: de terça a sexta-feira, das 11h às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 11h às 21h.

Telefone: (21) 2512-2411

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorrj.byinti.com/

De terça a sexta-feira

Ingresso inteiro: R$ 80,00

Meia entrada: R$ 40,00

Sábados, domingos e feriados

Ingresso inteiro: R$ 90,00

Meia entrada: R$ 45,00

Crianças até 10 anos não pagam. Idosos acima de 60 anos, estudantes com carteira oficial, deficientes (e um acompanhante) e professores das redes pública e privada (desde que apresentem documento válido com foto) pagam meia entrada.