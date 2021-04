Saiba como combinar formas e criar uma parede geométrica

Com a chegada da pandemia, o tempo dentro de casa aumentou para muitas pessoas por conta do home office. Para dissociar o espaço de trabalho com cantinhos pessoais ou apenas dar uma novo mood a cômodos, a pintura tem sido uma grande aposta para deixar o lar mais confortável e reenergizado.

Além de simplesmente trocar a cor de uma parede, é possível ousar um pouco mais também, a exemplo das pinturas geométricas, tendência na decoração.

Se você tem vontade de ir por esse caminho, mas não sabe por onde começar, fique tranquila! Para CLAUDIA, a design de interiores Simone Turíbio dá diversas dicas de como criar o ambiente que tanto sonha a partir de referências de perfis nas redes sociais. Dá uma olhada.

Círculos

“Mesmo de forma amadora, ele mostra que podemos agir com bom gosto, ousadia, criando essa cultura visual possível para fazer dentro de casa. Ele nos encoraja bastante e ainda mostra os processo. É maravilhoso!”, comenta a design sobre a escolha de Matheus It com um painel de fotos/avisos em forma de círculo.

Outra pessoa que também dá o caminho das pedras na internet é a Madu Magalhães, que usou um círculo para destacar sua cabeceira. Ela também ensina o passo a passo dos seus projetos e motiva o seguidores a criar seu próprio estilo na decoração.

Cores e formas

Quem disse que banheiro só tem que ter azulejos? Simone fala que essa projeto mostra que podemos adicionar cores e formas em qualquer lugar de casa, basta deixar a criatividade te guiar. “As cores estão dispostas de formas mais orgânicas e fluídas. Você tem nesse lavabo uma experiência colorida nova, original e surpreendente. Então consegue-se dar mais alegria para um ambiente que seria o mais simples da casa.”

Linhas

“Aqui na Casa de Valentina, ao adicionar o azulejo na parede com linhas, ela traz uma assimetria muito delicada e tira essa ideia que azulejo só pode ser usado em áreas molhadas”, aconselha. Ou seja, use o material sem medo na sala ou em outros ambientes da residência.

“Foi uma solução muito bonita, criativa e discreta, que faz a transição desses espaços de estar, sala, cozinha e se torna uma sala de jantar integrada”, salienta Simone.

Textura e formas

A design diz que nesta imagem é possível ver a mistura de formas geométricas com texturas no tecido. “Podemos observar a introdução de formas mais geométricas e com volume tridimensional dentro do espaço, o que traz uma perspectiva diferente para o acabamento de um quarto”, destaca a especialista, que define a composição como romântica e acessível.

“Temos esse painel que também é uma bela opção de inspiração com diversos tons de branco e cores suaves. A geometria traz elegância ao espalo”, explica Simone sobre o projeto da Camila Cordista.