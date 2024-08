Cores gradientes são tendência e levam bom humor à decoração

Para quem busca trazer bom humor e sofisticação para a decoração da casa, recorrer ao efeito gradiente pode ser uma ótima pedida, incluindo na mesa posta.

A característica criativa dessa técnica, que brinca com a transição das cores, é garantia de uma décor lúdica, intensa e viva, o que a faz sempre reaparecer entre as tendências.

Em tempos de minimalismo, se divertir com as cores em vasos, castiçais, copos e taças é certamente uma forma de trazer personalidade ao lar, além das cores conferirem aquele toque de aconchego.

Que tal se aventurar no estilo degradê? A seguir, trazemos algumas dicas para adicionar a tendência gradiente na sua casa.

As cores podem influenciar no nosso humor?

Certamente a escolha das cores na decoração vai muito além da estética. As tonalidades que escolhemos para as paredes, móveis, revestimentos e utensílios da casa podem influenciar diretamente nosso humor e bem-estar.

Continua após a publicidade

A psicologia das cores revela que cada cor evoca sensações e emoções distintas – veja aqui o significado de cada cor na decoração.

Tons quentes como vermelho, laranja e amarelo transmitem energia e estimulam a atividade, enquanto cores frias, como azul e verde, promovem calma e relaxamento. Já as cores neutras, como branco, preto e cinza, são versáteis e podem criar ambientes mais sóbrios ou modernos.

Já o gradiente, ou degradê, técnica que consiste na transição suave de uma cor para outra, é um recurso que cria um efeito visual dinâmico e envolvente. Essa abordagem não apenas adiciona profundidade e interesse aos objetos, mas também influencia o humor e a sensação geral dos espaços.

Como inserir as cores gradientes na sua casa

Para quem ainda está se aventurando em adicionar cores à decoração, um bom primeiro passo é investir em objetos pequenos, que são fáceis de mudar de lugar e também podem ser combinados com cores mais neutras, trazendo elegância e menos chances de erro.

Continua após a publicidade

Entre os objetos decorativos, as taças, copos e jarras da linha Palm Springs, da marca Fracalanza, desenvolvida pela Full Fit, se destacam como peças-chave para incorporar essa tendência de maneira elegante.

Já na linha Aquarelle, da marca L´Hermitage, apresenta toda a sofisticação do gradiente em Murano, com vidros em formatos de trouxinha pincelados com cores variadas e também delicados vasos – perfeitos para colorir uma mesa posta.

“Seja em jantares ou encontros casuais, esses itens não apenas servem sua função prática, mas também atuam como peças de conversa. Gradientes que vão de tons claros a escuros, ou que misturam cores complementares, podem criar uma apresentação visualmente deslumbrante”, explica Erica Pacheco, Head de Produto da Full Fit.

Continua após a publicidade

Cores trazem personalidade à decoração

Uma das grandes vantagens de investir no efeito gradiente, é que a transição suave de cores pode transformar itens simples em peças de destaque, adicionando um toque de modernidade e criatividade.

Nas linhas Liete e Aquarelle, ambas da L´Hermitage, os objetos decorativos oferecem uma maneira versátil e estilosa de atualizar a decoração de qualquer ambiente.

“Vasos com gradientes de cores podem realçar qualquer arranjo floral, destacando as flores de maneira única. Potes decorativos com gradiente também podem ser usados para armazenar pequenos itens, adicionando um elemento de design ao espaço”, complementa Erica Pacheco.

Continua após a publicidade

Já os castiçais com design em gradiente, também das linhas Liete e Aquarelle, trazem um toque jovem à decoração. Produzidos em vidro e feitos em linhas orgânicas, essas peças trazem mais modernidade para um objeto comumente formal.

Além disso, podem ser utilizados na decoração da casa ou na mesa para uma refeição especial, criando diferentes alturas e garantindo um visual mais interessante e com personalidade.

“Explorar esta tendência é uma oportunidade de experimentar e criar espaços que refletem não apenas as últimas tendências de design, mas também a individualidade e o estilo de quem os habita”, conclui a especialista.

Continua após a publicidade

Você encontra os produtos Full Fit em lojas especializadas, como Camicado, Tok&Stok, Spicy e Grupo GPA. Para localizar os principais pontos de revenda e conhecer os produtos em parceria com CLAUDIA, acesse a página oficial da coleção.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.