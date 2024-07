CLAUDIA e Full Fit se unem para criação de coleção de mesa posta

Aqui na CLAUDIA, sempre acreditamos que uma mesa posta com amor pode transforcomar qualquer receita simples numa refeição especial. Já a Full Fit, importadora de utilidades domésticas, desde seu início, em 1967, apostou na busca pelo novo para criar um catálogo que fosse fonte de inspiração.

Foi da união dessas expertises que nasceu a Seleção Casa CLAUDIA, coleção que surge da parceria entre as duas marcas. Com utensílios, louças e acessórios de mesa posta, o lançamento reúne peças que não só facilitam o preparo das refeições, mas também agregam beleza e elegância à ocasião.

Figuram na lista produtos como panelas de cerâmica, louças inspiradas por desenhos botânicos, além de itens de decoração para a casa. Um dos destaques são as louças em opalino, apontadas como uma das tendências do ano e que viraram item de desejo por sua característica durável.

“Temos uma profunda admiração pelo impacto positivo que CLAUDIA tem tido ao longo dos anos na vida de tantas pessoas, e estamos orgulhosos de fazer parte dessa jornada. Essa parceria representa uma oportunidade única de unir nossas forças para continuar promovendo conteúdos relevantes e inspiradores”, declara Erica Pacheco, Head de Produto da Full Fit.

Atualmente, a empresa atende mais de 29 mil clientes em todo o território nacional e seus produtos podem ser encontrados em todo o Brasil, em lojas especializadas como Camicado, Tok&Stok, Spicy e Grupo GPA.

Para localizar os principais pontos de revenda e conhecer a coleção em parceria com CLAUDIA, acesse fullfit.com.br.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.