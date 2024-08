ABCasa Fair 2024 estreia Seleção Casa Claudia & Full Fit

ABCasa Fair 2024 acontece entre 14 e 17 de agosto de 2024 no Expo Center Norte em São Paulo e espera receber mais de 50 mil pessoas e 400 expositores. O evento é voltado para o B2B, ou seja, para o comércio entre empresas, e reúne as mais novas tendências do mercado de decoração brasileiro. “Participar do evento é uma oportunidade única para conhecer os lançamentos mais recentes e realizar grandes negócios”, conta Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa.

A empresa Full Fit, com peças em lojas como Camicado e Tok&Stok, leva suas novidades para a feira e apresenta seus produtos Seleção Casa Claudia. O lançamento da parceria conta com panelas de cerâmica, louças com desenhos botânicos e itens de decoração para a casa. A curadoria une peças funcionais, mas que não deixam a beleza de lado.

Qualidade e beleza

Os produtos com maior qualidade e estética internacional foram selecionados pela equipe para decorar toda sua casa: “Os itens lançados combinam com uma casa moderna e acompanham as últimas tendências do mercado mundial, com preço acessível”, declara Ariel Hamoui, CEO da Full Fit.

A estreia da parceria foi pensada para o maior alcance da coleção. “Lançar a Seleção Casa Claudia na ABCasa Fair é essencial para maximizar a visibilidade da marca no mercado de decoração. A feira reúne os principais players do setor, oferecendo uma plataforma estratégica para destacar inovações e fortalecer parcerias comerciais, impulsionando as vendas e a expansão da marca”, explica Amanda Mello, Head de Licenciamento do Grupo Abril.

Além da qualidade das peças e da estética inovadora, a coleção também é uma forma de repensar seu bem estar dentro de casa.“A Seleção Casa Claudia junto com a Full Fit deixa a mensagem de que é possível e mais simples montar uma mesa encantadora e transformar qualquer refeição em uma ocasião especial”, conta Helena Galante, Diretora de Portfólio da Claudia.

“A Seleção Casa Claudia é um convite para desacelerar e aproveitar seu momento em sua mesa, seja com família, amigos ou com si mesma”, finaliza Erica Pacheco, Head de Produto da Full Fit.

