Loft com varanda se abre à natureza com muita arte e design assinado

Em tempos de maior reclusão dentro de casa, o desejo por um contato com a natureza é cada vez maior. Essa tendência não passou desapercebida pela CASACOR Paraná 2021 – pelo menos não aos olhos do trio Ary Polis Jacobs, Bianca Moraes e Renan Mutao. À frente do projeto chamado “Loft com Varanda“, o grupo de profissionais pretende celebrar a brasilidade e a vida ao ar livre com este loft onde predominam peças de designers e artistas locais.

“Esse espaço é um universo particular, onde cabe tudo o que nos é precioso, como se fosse um relicário que acolhesse, e apresentasse fragmentos da nossa vida de maneira simples e elegante”, revela Renan Mutao, designer de interiores sócio de Ary Polis Jacobs e Bianca Moraes no Studio Architetonika Nomad.

A área social integra hall de entrada, cozinha com bar e adega, estar e varanda, em uma proposta que privilegiou as áreas de convivência e manteve aberta a múltipla cartela de utilidades para os ambientes. Com uma arquitetura de interiores despojada, o espaço ganha linhas puras e materiais naturais que exalam modernidade sem perder o tom intimista.

A ausência de barreiras físicas também permitiu que se destacassem as peças de design brasileiro assinado, além de possibilitar que as áreas interna e externa, onde situa-se um belo jardim a céu aberto, se tornassem uma só. Na área de estar, destaque para as bandejas Seixos, da Zanquê.

Destaque do loft, a varanda a céu aberto é um convite aos bons momentos. Paraíso para os amantes de espaços verdes, o ambiente encontra-se no coração do loft e é responsável por inundar as áreas internas com luz natural.

Além disso, a parede de tijolos aparentes, o mais elementar dos materiais da construção, confere atemporalidade e mantém uma relação franca entre os visitantes e o espaço construído, diversificando a paleta dos materiais.

Assinatura do estúdio, a curadoria de objetos decorativos e obras de arte não poderia faltar no projeto, trazendo pontos de cor que contrastam com o efeito de cimento queimado das paredes e o piso de granito apicoado e escovado. Destaque para os objetos garimpados na Oda Design, que contextualizam a essência do Loft.

No social, o momento de leitura fica ainda mais convidativo com a poltrona Fardos, do atelier Ricardo Fasanello. Os ambientes ganham um toque extra de conforto com a tapeçaria artesanal da Botteh Handmade Rugs, que também auxilia a delimitar os espaços.

Já na cozinha, o mobiliário planejado recebeu bancadas da linha Lastras da Porcelanateria, da Portobello. O ambiente também recebe revestimento de azulejos irregulares, com uma paleta de cores aquarelada e aspecto sofisticado – material que se repete no banheiro e dá tom à linguagem visual do loft.

O toque final fica por conta da adega oculta sob um generoso bar iluminado, disposto ao lado da mesa de jantar de modo que os drinques possam sempre se tornar ótimos acompanhamentos.

Na área íntima, a cama executada especialmente para o projeto ganha destaque devido à leveza de seu revestimento sem emendas, assim como os lençóis em tom rosa antigo.

Com o intuito de trazer conforto para os usuários em um lar que tenha cara de casa, o Loft com Varanda é a tradução dos novos tempos. A proposta, apesar de simples, é executada de maneira magistral. Atemporal, o projeto cheio de bossa não deixa faltar nada, combinando estilo, praticidade e bem-estar em um só ambiente.

