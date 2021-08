Apartamento garden ganha living integrado e área gourmet após reforma

Localizado no Itaim Bibi, em São Paulo, este apartamento garden de 310 m² passou por uma reforma completa, comandada pela arquiteta Liana Tessler. A história começa quando o jovem casal, dono do imóvel, descobre estar esperando sua primeira filha e precisa adaptar o espaço para este novo momento de vida.

“O apartamento tinha apenas dois quartos e era necessário ter três. A princípio, faríamos apenas isso, a reversão do home theater para integrá-lo à sala e o quarto da bebê. Mas, o famoso ‘já que…’ nunca esteve tão presente em um projeto e acabamos reformando o apartamento inteiro”, revela Liana. A reforma durou, no total, 7 meses.

Entre os principais pedidos dos clientes, estavam a repaginação da suíte master e que o quarto da bebê tivesse uma atmosfera romântica — até a pintura das paredes foi feita à mão pela equipe de Liana. E, por último, a churrasqueira na área da varanda, que era um sonho antigo do morador.

O apartamento tem uma metragem grande, principalmente na área social, porém, os ambientes eram muito compartimentados. “Ao trazer o home para a sala de estar, eliminamos as paredes que dividiam o living do jantar. Assim, assumimos as vigas aparentes e deixamos todo o espaço integrado”, explica Liana.

Um dos destaques desta área é o painel de madeira com as portas mimetizadas e um rasgo de luz na parte debaixo, que faz com que a marcenaria pareça flutuar. “Quando essa parte ficou pronta, os clientes se deram conta de que a varanda também precisava de melhorias — já que ela era vista da sala. Então, foi a vez de mudá-la completamente e criar uma área gourmet“, diz a profissional.

Na decoração, Liana aproveitou ao máximo as peças que os clientes já tinham, dando uma cara nova a elas. As cadeiras de jantar receberam um tratamento na madeira a fim de clareá-la e foram estofadas com tecido Sunbrella, por exemplo. Já os sofás e poltronas do living foram mantidos, mas como o ambiente ganhou uma nova mesa de centro, tapete e objetos de decoração, ficou com um ar mais fresco. O sofá e o pufe do home theater foram feitos sob medida (WG Estofados) e os tapetes (Fanucchi) foram pensados para oferecer mais conforto.

As obras de arte chamam a atenção nos ambientes e se integram em harmonia com a decoração. “A escolha foi um processo muito gostoso junto com os clientes”, conta a arquiteta. O casal já admirava o trabalho do artista Sergio Lucena há tempos e a reforma foi a oportunidade perfeita para comprar uma obra dele. Há também um quadro do Marco Vilela, artista jovem e bastante alinhado com o estilo do casal, e fotografias do Sebastião Salgado, que já faziam parte do acervo deles.

Nos quartos, uma marcenaria bem planejada aproveitou cada centímetro e ainda trouxe mais conforto aos moradores. Na suíte máster, um painel ripado reveste a parede atrás da cama e a madeira dá forma à cabeceira com mesas de apoio flutuantes.

Já no quarto da bebê, o décor romântico como pediram os clientes, com berço e boiseries na cor rosa e armários brancos com as divisórias ideais para deixar tudo organizado e prático no dia a dia.