Luz natural com cobogós, muxarabis e outras ideias lindas!

Viver em um ambiente banhado pela luz natural é uma soma de vantagens! Além de ressaltar a beleza dos espaços e dar uma sensação de conforto, sua abundância diminui o uso em excesso de energia, uma vez que, por já iluminar, ela dispensa o uso de luzes artificiais durante o dia.

Na decoração, alguns elementos queridinhos ajudam a potencializar o efeito da luz natural de uma forma super moderna e diferente, por isso, separamos 6 elementos que estiveram presentes nas mostras da CASACOR e deram vida aos ambientes.

1. Cobogós

O cobogó é um elemento decorativo que oferece uma boa entrada de luz e ventilação natural em espaços internos. Eles podem ser de diferentes cores, tamanhos e formatos, sendo de fácil adaptação para todos os tipos de décor!

Destaque para a abundância de luminosidade e frescor proporcionada pelo cobogó no projeto acima batizado pela arquiteta Juliana Santana, na CASACOR Brasília.

A arquiteta Débora Pinheiro na CASACOR Brasília optou pelos cobogós cimentícios para traçar o limite da casa, o que deixou o ambiente ainda mais iluminado e inovador.

2. Muxarabis

Muraxabi é uma estrutura feita, em sua maioria, de treliças em madeira vazadas, que permitem maior incidência da luz solar. Os muxarabis são excelentes para estabelecer uma comunicação entre os espaços interno e externo.

Observe acima o clima aconchegante que as portas de correr de madeira levaram para o ambiente assinado pela dupla do MF Arquitetos.



O que o difere o muxarabi do cobogó é apenas a forma: enquanto o cobogó remete aos traços da arquitetura moderna, sendo um pouco mais retos, o muxarabi é mais rebuscado e orgânico.

3. Vidro

Portas e tetos de vidro são uma ótima opção para potencializar a luminosidade em um ambiente. Além de deixar o ambiente super moderno e elegante, a porta de vidro, por exemplo, é versátil na composição com móveis e revestimentos, como é possível observar no ambiente acima projetado pela arquiteta Ticiane Lima.

O espaço ganhou luminosidade e modernidade ao ser envolvido por grandes portas de vidro.

Para o Loft Marianne acima, o arquiteto Diego Oliveira investiu em um teto de vidro para trazer ainda mais luz natural ao ambiente! o espaço foi um dos destaques da CASACOR Peru.

4. Brises

Brise é uma palavra que deriva da expressão francesa brise-soleil, ou seja, “quebra-sol”. Assim como os muxarabis e cobogós, esse elemento também contribui para amenizar o calor, controlar a incidência de luz e a ventilação.

Os brises são compostos por diversos tipos de materiais: os de madeira, alumínio, ferro, plástico e concreto são os mais comuns. Por exemplo, os brises do ambiente acima, assinado por Davi Bastos, na CASACOR São Paulo, são de madeira.

O que mais deve ser levado em conta ao montar um projeto com brises é a posição do sol. Nos ambientes que recebem o sol da manhã e da tarde, são mais recomendáveis brises com lâminas verticais. Enquanto que para aqueles que recebem o sol durante todo o dia, os mais indicados são os brises horizontais.

No espaço acima, o arquiteto João Armentano apostou em para a sua Villa Olivo – CASACOR São Paulo – em brises verticais!

5. Estante vazada

Estantes vazadas são uma opção super moderna e dinâmica para não bloquear a luminosidade em um ambiente. Observe como a estante vazada, no ambiente acima assinado por Melina Romano, proporcionou harmonia e possibilitou que a luz natural atravessasse todo o espaço.

Já nesse espaço assinado pelo Studio MH Arquitetura, a estante vazada funciona tanto como uma divisória entre os ambientes – um elemento chave para a luz natural não ser ofuscada no ambiente!

6. Vigas expostas

As vigas, seja as metálicas ou de madeira, provavelmente não são a primeira opção para aqueles que buscam potencializar a luminosidade no ambiente, porém, elas podem ser uma opção interessante!

Observe como o arquiteto Otto Felix apostou nas vigas metálicas expostas para conduzir a luz natural de uma forma harmônica, sutil e visualmente confortável na Casa das Sibipirunas.