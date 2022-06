Quarto apresenta décor em homenagem aos 120 anos de Drummond

E agora… Drummond! O poeta que completaria 120 anos em 2022 ganha em sua homenagem um quarto assinado pela dupla Lucilla Pessoa de Queiroz e Renata Caiafa na CASACOR Rio 2022.

Ali, a decoração é simples, com tecidos leves como o linho e móveis de linhas retas, que trazem o dia a dia do poeta e sua escrivaninha para o século XXI, sem abrir mão do romantismo que caracteriza sua época.

Ele aparece nos poemas impressos pelo ambiente que parecem permear seus sonhos, seu ócio criativo, sua vida.

Visite o Tour 3D deste ambiente aqui.

Serviço CASACOR Rio de Janeiro 2022

Data: 27 de abril a 26 de junho de 2022

Endereço: Rua Lopes Quintas, 497 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Horário: de terça a sexta-feira, das 11h às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 11h às 21h.

Telefone: (21) 2512-2411

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorrj.byinti.com/

De terça a sexta-feira

Ingresso inteiro: R$ 80,00

Meia entrada: R$ 40,00

Sábados, domingos e feriados

Ingresso inteiro: R$ 90,00

Meia entrada: R$ 45,00

Crianças até 10 anos não pagam. Idosos acima de 60 anos, estudantes com carteira oficial, deficientes (e um acompanhante) e professores das redes pública e privada (desde que apresentem documento válido com foto) pagam meia entrada.