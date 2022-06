Espaço se destaca pelo teto de muxarabi, tons terrosos e formas orgânicas

Uma varanda sensorial que transporta o visitante para um universo onde o caos urbano parece estar em outra dimensão é o projeto assinado pela UP3 Arquitetura para a CASACOR Rio 2022. O trio Michelle Wilkinson, Thiago Morsh e Cadé Marino, trio que se destacou na mostra carioca no ano passado com o projeto inovador, a Casa UP3 Metalmarco, esse ano criou um ambiente que articula o jeito de morar escandinavo com a bossa carioca.

O grande destaque do décor é o teto em muxarabi, que cria um jogo de luzes e sombras, ajudando o visitante a se desconectar de tudo ao redor. “Ele gera um efeito de luz e sombra único, sendo um dos grandes responsáveis por reforçar essa sensação de relaxamento.” revela o arquiteto Cadé Marino. “E há também uma curiosidade: toda a madeira utilizada na treliça foi reaproveitada de um edifício demolido.” complementa.

Formas orgânicas, paleta de tons terrosos, elementos naturais e a presença maciça do verde lembram que esse mundo é carioca sim!

Serviço CASACOR Rio de Janeiro 2022

Data: 27 de abril a 26 de junho de 2022

Endereço: Rua Lopes Quintas, 497 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

Horário: de terça a sexta-feira, das 11h às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 11h às 21h.

Telefone: (21) 2512-2411

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorrj.byinti.com/

De terça a sexta-feira

Ingresso inteiro: R$ 80,00

Meia entrada: R$ 40,00

Sábados, domingos e feriados

Ingresso inteiro: R$ 90,00

Meia entrada: R$ 45,00