Arte na parede, cores e plantas trazem vida para apartamento em SP

Localizado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, esse apartamento de 200 m² logo chama a atenção pela combinação marcante de cores e pela sofisticada arte na parede assinada pela artista @bykaju.

Leia também:

+ 24 salas coloridas do elenco CASACOR para se inspirar

+ Janelas CASACOR Tocantins: qual ambiente é seu preferido?

+ 30 banheiros e lavabos projetados pelo elenco da CASACOR

À frente do projeto, as arquitetas Fabiana Silveira e Patrícia de Palma do SP Estúdio, escritório confirmado para a CASACOR São Paulo 2021, já haviam trabalhado em outro imóvel dos mesmos clientes, e diante a satisfação com o resultado, entraram em cena novamente para esse apartamento convidativo e repleto de estilo.

O projeto anterior era todo setorizado – característica que as arquitetas logo deixaram de lado. Para aproveitar melhor a área total, as profissionais abriram mão das paredes e integraram os ambientes da cozinha e da sala. Elas também optaram por abrir um dos quartos para conseguir mais espaço na área social, mas deixaram a infraestrutura preparada para o caso dos moradores terem filhos.

A tecnologia também entrou em cena e tudo foi automatizado – para isso, as arquitetas trocaram todos os revestimentos e pontos elétricos. Além disso, a dupla também inseriu um projetor com telão retrátil para vídeo game, perfeito para os amantes de jogos.

A cozinha recebeu atenção especial das arquitetas, já que a proprietária é uma engenheira de alimentos. Para conseguir mais praticidade, as especialistas incluíram uma ilha que abriga o cooktop e a grelha em pedras vulcânicas na sala de jantar, dessa forma, além de aproveitar melhor o espaço, também ajuda a criar uma maior interação entre quem está cozinhando e quem observa. Para finalizar, cadeiras foram colocadas à frente das bancadas, favorecendo refeições rápidas.

Continua após a publicidade

A cozinha recebeu uma ampla bancada de trabalho e prateleiras com plantas suspensas em queda, que trazem a energia do natural e o vigor do verde ao projeto – este, que possui um décor predominantemente industrial, e precisava equilibrar seus elementos.

O morador especificou um desejo: o de contar com silêncio absoluto no quarto do casal. Para isso, as arquitetas lançaram mão de uma caixa acústica com forro nas paredes, portas e caixilhos com isolamento acústico total.

A paleta de cores marcantes apareceu em todos os ambientes, ora nos estofados, ora nos tecidos. Na área central de estar, uma arte de parede com figuras abstratas percorre todo o espaço, trazendo sofisticação para a composição. O desenho exclusivo foi feito pela artista plástica Kaju Kalina Juzwiak, que se reuniu com a proprietária e criou uma arte especial, que começa na parede e invade o teto.

Uma bancada azul serviu perfeitamente para compor o home office. Com cores contrastantes que se destacam da parede de cimento queimado, as arquitetas incorporaram um grande quadro depositado sobre o chão – uma alternativa surpreendente para locais amplos e que, de quebra, não danifica as paredes com furos.