Papéis de parede maximalistas e estampados que vão animar seu lar

Dizem por aí que o maximalismo não tem regras. Será mesmo? Para o arquiteto Sig Bergamin, referência no estilo, o estilo de decoração é para um perfil específico de pessoas: aqueles que têm coleções, gostam de cores e que não têm medo de misturar peças. E nessa brincadeira de combinar, sim, vale tudo! Mas antes de mergulhar de cabeça, que tal começar com um ambiente-protagonista e investir em um papel de parede maximalista? Listamos sete espaços com estampas e designs diferenciados para encher os olhos e tirar o fôlego. Inspire-se!

Papel de parede maximalista: inspirações

1) Delicadas folhagens

Com ares de obra do Van Gogh, o hall de entrada projetado pela arquiteta Vivian Ventura, à frente do escritório Arqventura, aposta na delicadeza do floral. O papel de parede, da Branco, reina no ambiente de poucos móveis.

2) Obra de arte

Já imaginou substituir sua galeria de obras de arte por um papel de parede? O designer Tommaso Ziffer recriou uma retrospectiva contemporânea do famoso Grand Tour do século 18 – quando nobres ingleses e alemães colecionavam peças de arte durante suas viagens culturais às cidades europeias.

A fartura da época foi retratada no papel de parede artesanal dos designers italianos Rubelli e Dedar. O amarelo vibrante realça as imagens históricas dos maiores tesouros da Europa.

3) Clima lúdico

As decorações de quartos infantis costumam contemplar estampas e o excesso de cores, mas, em alguns casos, o resultado é super maximalista. No projeto da arquiteta Hana Lerner, o papel de parede da Mooui, exibe um aglomerado floral muito colorido, charmoso e lúdico.

4) Paleta equilibrada

A paleta de cores do quarto da jornalista Chris Campos é extensa, mas equilibrada. O papel de parede, da Casa Mineira, passa pela cabeceira e vaza nas paredes laterais.

O espelho redondo cria uma abertura que amplia a estampa verde e cria um efeito ótico digno dos filmes de Alice no País das Maravilhas. Resultado impecável!

5) Impressionismo

Já imaginou morar em uma obra de Monet? Essa é a sensação proporcionada pela estampa impressionista neste papel de parede, da Rasch. Em uma combinação de cores impactante e textura realista, ele brilha sozinho no ambiente clean.

6) Natureza dentro de casa

A demanda da arquiteta Cristiane Schiavoni era transformar o corredor de forma rápida e sem quebra-quebra. O ambiente ganhou ares de experiência imersiva e super aconchegante com o papel de parede da Bucalo.

7) Cores e alegria

As grandes flores do papel de parede da Mooui criam um estilo maximalista-lúdico neste quarto infantil assinado pela arquiteta Karen Pisacane. Um ambiente para sonhar e brincar.