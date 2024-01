Comer com os olhos: lugares que unem décor e gastronomia em SP

Uma receita servida numa louça especial potencializa, até mesmo, o sabor. Quem também concorda com essa máxima são os idealizadores dos empreendimentos abaixo. Nesses espaços, a gastronomia e a decoração andam de mãos dadas e enchem nossos olhos, além do paladar.

Mercearia Maravilha

Com prateleiras tomadas por saleiros em formato de cogumelo e latas de sardinha que são porta-joias, os produtos do novo empreendimento de Renata Vanzetto parecem ter saído de uma cena de Alice no País das Maravilhas. Inaugurado no final de 2023, o espaço foi pensado para reunir os mais diferentes talentos da chef.

“Não é um restaurante e sim um espaço exclusivo onde posso vender comidas e coisas para servir, tudo delicioso e com design bem diferentão”, descreve a idealizadora do Grupo EME, com nove empreendimentos.

A loja física da Mercearia Maravilha fica em um espaço anexo ao restaurante Muquifo, em São Paulo, e é um mix de restaurante com loja de décor. Inclusive, por lá é possível encontrar a linha própria de louças da chef, com pratos em formato de ovo frito, manteigueiras, azeiteiros, jogo americano, toalhas de mesa e sua famosa colherzinha em formato de cogumelos.

“Eu mesma desenhei todas as louças, procurei os parceiros para fazer as cerâmicas, as embalagens, a identidade visual. Uma experiência muito intensa que estou amando ter”, revela a chef.

Com projeto do arquiteto Fernando Ferri, que também assina todas as casas do grupo, o espaço traz um conceito de mercearia pitoresca.

No menu estão opções para levar para a casa, como a conserva de alcachofra marinada, molho asiático de tamarindo, manteiga de missô e melaço, além da Torta Ridícula, uma de suas sobremesas mais requisitadas.

Serviço:

Bela Cintra, 1569 – Cerqueira César/SP – merceariamaravilha.com.br

Paradiso Casa & Comida

Por aqui, a intimidade com a arquitetura rege o espaço, já que a Paradiso fica localizada no imóvel que abrigou por mais de uma década o Studio Bergamin, icônico comércio de design.

Após um hiato de quase 3 anos, Alessandro Bergamin reabriu as portas do imóvel na Santa Cecília em outubro, desta vez não só como loja de decoração, mas também restaurante.

“Resolvi repensar o local e trazer uma das minhas grandes paixões: a gastronomia. A inspiração para essa união veio de diferentes viagens, em que conheci lugares interessantes como La Ménagère [Florença, Itália], Merci [Paris, França], La Mercerie [NYC, Estados Unidos], Dover Street Market [Tóquio, Japão], entre outras que me fascinaram com formatos variados”, relata Alessandro, que é sócio junto a ​​João Caldas e Titi Ferreira.

Em meio a móveis e objetos sob a curadoria de Bergamin, é possível experimentar pratos de uma cozinha com influência asiática. Concebido pela chef Letícia Shiotsuka, o menu traz preparos como tempurá de quiabo com toque de curry, e opções diversas em cumbucas, a exemplo do pork belly e do tofu marinado. No bar, a carta de drinques é assinada por Ale D’Agostino.

Serviço

Barão de Tatuí, 339 – Santa Cecília/SP – @paradisocasacomida

