5 poltronas “diferentonas” para renovar a decoração de casa

Como inovar no desenho de uma peça tão trivial? A resposta é ampla e desperta a criatividade de mãos talentosas há muito tempo. De acordo com registros históricos, a cadeira surgiu no Egito Antigo, em 2.800 a.C. A princípio, o item idealizado para os soberanos, era apenas um banco.

Foi ao longo dos anos que ela ganhou encosto, apoio para braços e o formato com o qual estamos familiarizarmos. Ah, e conquistou também o posto de item de design e decoração, com modelos icônicos e memoráveis.

Para atender às necessidades ergonômicas, os assentos possuem função definida, mas a forma é constantemente atualizada e categorizada. Entre bancos, poltronas e cadeiras, listamos abaixo cinco lançamentos para inspirar a renovação da sua casa. Confira!

1) Percy, da NaughtOne

“O design que criamos tem uma aparência atemporal, quase como se sempre tivesse existido. Mas também é único e pode ser usado de maneira elegante ou casual, adaptando-se facilmente a muitos ambientes e estilos pessoais”, conta a designer Nicole Marion sobre o modelo Percy, da NaughtOne.

2) C670, da Carbono

Assinada por Rodrigo Ferreira para a Carbono, a cadeira C670 é feita apenas com metal. “O material possibilita trabalhar com formas lindas e delicadas. Estas linhas fazem uma sombra linda quando encontra a luz”, revela Rodrigo.

3) Tarantino, da Fahrer

Elaborada com materiais impermeáveis, como alumínio com pintura poliéster e tecido de alta performance, a poltrona Tarantino foi idealizada para área externa. A peça possui possibilidades de personalização.

4) Fita, por Guilherme Wentz

A poltrona com pufe Fita, assinada por Guilherme Wentz, possui estrutura só de espumas (com diferentes densidades) e plumas. A peça é coberta por um tecido sem costuras e amarrada com fitas.

“A grande inspiração desta coleção está, acima de tudo, na casualidade do improviso”, diz Wentz. A peça está à venda na loja própria do designer, em São Paulo, e na Arquivo Contemporâneo, no Rio de Janeiro.

5) Ceppo, por Marta Manente

A designer Marta Manente assina o banco Ceppo, que em italiano significa “toco de madeira”. Com detalhes nervurados por toda a peça, o assento possui formato ergonômico e a base é confeccionada com frisos canelados.