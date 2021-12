Espaços infantis criados para acompanhar o crescimento das crianças

Atemporais e sustentáveis, os ambientes infantis da CASACOR Espírito Santo 2021 visam acompanhar o crescimento do bebê e da criança, assim, diminuindo a necessidade de novas reformas dentro dos quartos. Os projetos ainda encorajam a criança a desenvolver sua identidade e individualidade, ao criar memórias afetivas com o ambiente onde os pequenos passam boa parte de sua infância.

Reconhece-se cada vez mais a importância de criar espaços confortáveis, seguros e lúdicos para as crianças. Na mostra, os ambientes são projetados de forma a atravessar os anos junto das crianças, sem perder a ternura, o aconchego e o caráter infantil. Com um quarto para criança, um quarto para bebê e uma brinquedoteca, a mostra apresenta três ambientes infantis despertam a criatividade.

No caso do ambiente de Bia Margon, a Suíte da Filha, o ponto de partida foram as soluções baseadas em cinco diretrizes: estudar, brincar, dormir, ler e se arrumar. Os móveis são soltos e versáteis e a marcenaria pode assumir uma nova função no futuro.

O destaque é área de cima da cama, um espaço perfeito para brincar e cultivar a imaginação. Na adolescência, o espaço pode se transformar no local de bate papo com as amigas.

Outro espaço infantil é a Suíte do Bebê, de Luryê Vescovi. Nele, a arquiteta trabalhou com um papel de parede atemporal, que foge das decorações marcadas de ambientes infantis e aposta em itens mais elegantes, como o mobiliário orgânico de designers brasileiros. Ao passar dos anos, o berço, por exemplo, pode se transformar em mini cama.

Já a Brinquedoteca de Vivyan Modesto resgata memórias num ambiente lúdico, seguro e criativo para os pequenos brincarem com mais autonomia, sejam sozinhos ou acompanhados. Nesse espaço há dicas de brinquedos e como aproveitar melhor os espaços.