Como montar uma mesa para a ceia de Ano-Novo

A passagem do antigo ano para um novo, cheio de possibilidades, precisa ser celebrada! Para quem vai comemorar à mesa, seja com poucos familiares ou muitos amigos, caprichar na decoração pode deixar esse momento mais especial e prazeroso.

Além das receitas típicas servidas na festa de Réveillon, rituais e crenças, a cor branca é outra característica desse momento, inclusive nos elementos da décor. Entretanto, assim como no Natal, a mesa da ceia não precisa se prender a regras e paleta de cores específicas. Está liberado ser criativo!

Cada vez mais as mesas de festas de final de ano têm aparecido com decorações mais flexíveis. Principalmente no que se refere às cores da decoração – e o mercado acompanha essa tendência de possibilidades diversas. Mas há também ainda muito espaço para quem prefere abusar de muito branco, dourado e prata.

Carina Dal Fabbro (@carinadalfabbroarq), arquiteta e especialista em decoração de mesa, comenta que uma forma de trazer criatividade para a mesa da ceia é usando o branco como plano de fundo. “É difícil sair da base do branco, off-white, dourado e prata, justamente pelo receio de descaracterizar completamente a data. Por isso, a partir dessa base, podemos inserir tons de azul e verde na composição. As cores são elegantes e combinam bem com os tons já utilizados”, aconselha.

Já para quem prefere manter as tradições das cores da data, Carina aconselha uma forma de inovar e não cair numa décor óbvia, que é apostar no “Do It Yourself” (ou “faça você mesmo”, em português).

“Um exemplo é usar vasinhos feitos a partir de embalagem de iogurte para decorar a mesa. Com uma camada de tinta e um pedacinho de fita de cetim bonita, os potinhos ganham nova vida. Outra sugestão é escrever em folhas de planta saudações para a chegada do novo ano e colocar em cada prato do convidado, amarrado com um ramo de arruda”, aconselha a arquiteta.

Outra dica da especialista é combinar o branco com folhas naturais, que estão em alta e garantem um tom sofisticado e aconchegante. “Gosto muito de usar o branco com vegetação, já que a cor transmite paz e o verde a esperança. Além disso, utilizar um arranjo bonito com flores brancas pode trazer frescor”, comenta.

Toalha, sousplats e outros elementos da mesa posta de Ano-Novo

A festa de Réveillon é um bom momento para colocar em uso materiais mais nobres e louças especiais. Para a toalha de mesa, opte por uma peça tradicional, branca, que pode ser de linho ou bordada: “não tem erro e combina com todas as produções”, afirma Carina Dal Fabbro.

Para quem não quiser usar uma clássica toalha, também vale compor com elementos mais volumosos para preencher o espaço da mesa: jogos americanos em formato de folha, sousplats neutros e louça colorida compõem uma mesa linda.

Flores e arranjos de mesa

Para criar dinamismo e trazer personalidade, arranjos são indispensáveis. Assim como no Natal, não é preciso se prender a arranjos de cores mais temáticas, mas sim se arriscar em flores e folhas diferentes. Uma boa dica é apostar nas flores secas, super em alta, e também em caminhos de folhas: flor de algodão, folhas de oliveira, eucalipto e alecrim são opções certeiras.

“Brincar com velas também traz beleza e um clima aconchegante para o espaço”, ressalta a especialista sobre a volumetria da mesa. As taças, tão importantes para brindar nessa data, também são uma opção para deixar a mesa mais dinâmica – basta utilizar alturas diferentes.

Outro elemento importante é marcar o lugar de cada convidado: assim, a festa fica mais organizada e traz um toque de atenção à receptividade. “Um ramo de alecrim e o nome da pessoa amarrado com sisal e colocado sobre o prato é algo simples, elegante e afetivo”, orienta a arquiteta.

E sobre o que é mais essencial, segundo a opinião de Carina Dal Fabbro, “a alegria dos convidados, sem dúvidas!”, garante ela. “De nada adiantaria pensarmos em mil e uma maneiras de decorar a nossa mesa, se não houver alegria ao redor dela. Por isso, aproveite a data para confraternizar com quem você ama e viver momentos únicos e felizes.”