Britney Spears divulga ovo de páscoa feito em Rondônia

O Instagram de Britney Spears é uma das melhores coisas da internet, e nós podemos provar: além de publicar diversos vídeos dançantes e alegres, a cantora divulgou um ovo de páscoa fabricado em Porto Velho, Rondônia. Como era de se esperar, os fãs brasileiros foram à loucura quando perceberam o “mimo”. Fofa demais, né?

“Eu realmente gosto de chocolate”, escreveu a princesa do pop, dona de incontáveis hits como “Baby One More Time” e “Toxic”. No fim da publicação, a artista marcou a conta da confeitaria brasileira, chamada “Flakes Brazil”. Atualmente, a empresa acumula quase 700 mil seguidores apenas no Instagram.

Como o ovo de páscoa foi parar nas mãos de Britney Spears?

Como o ovo de páscoa foi parar na casa de Britney? Este é um grande mistério. Porém, a confeitaria não foi nada boba, e já renomeou a guloseima para ‘Ovo Britney’. Ele é feito com uma casca de chocolate cravejada e recheio de brigadeiro gourmet. Atualmente, está custando R$ 95.