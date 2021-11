Livro traz histórias e registra as charmosas construções da Mooca, em SP

Localizado na zona leste de São Paulo, a Mooca é um dos bairros mais queridos dos paulistanos. Os imigrantes italianos ocuparam a região quando chegaram na cidade e muitos de seus descentes continuam morando lá até hoje. Assim, apesar das construções mais recentes dominarem a paisagem da cidade, é possível encontrar predinhos, casas e vilas que remetem a uma São Paulo de outros tempos, o que dá um clima todo especial à Mooca.

De olho nessa característica do bairro, a Refúgios Urbanos, imobiliária feita por amantes da arquitetura, acaba de lançar o livro Mooca: Prédios, Casas & Vilas, de Stanlley Florentino. A obra não somente passeia pelas ruas da Mooca, mas registra o que há por trás de tantas casas, vilas e predinhos.

Disponível nas versões física e digital, a publicação revela o olhar de quem se especializou e se apaixonou pelo bairro a partir da atividade de consultor de imóveis na região. Há os sobradinhos da rua Campo Largo, que despertam uma memória afetiva de casa de avó, casinhas construídas entre os anos 1930 e 1940 dos trabalhadores da antiga fábrica da Antarctica, na Coronel João Dente, e vilas com passagens estreitas, sem espaço para carros, além do porão baixinho da rua Hipódromo. O livro registra também os prédios, alguns menores e outros maiores, das ruas da Mooca e Barretos.

“A minha relação com a Mooca é antiga, estudei no bairro e tenho uma certa intimidade com a região. Ao entrar na Refúgios Urbanos fui convidado a ser o especialista da área. Posteriormente, isso me rendeu esse projeto lindíssimo, que tenta expressar o que é esse lugar que tem cara de bairro. Só sabe como é a Mooca, quem é mooquense”, afirma Florentino, co-idealizador da obra.

Além de Stanlley, a realização e edição do livro é da própria Refúgios Urbanos, com participação da designer Érica Bortoletto, com textos do Viva Mooca (organização especializada em atividades no bairro) e fotografias de Rafael D’Andrea.

O lançamento oficial acontece hoje e quem estiver interessado na versão impressa do livro pode retirar gratuitamente na Vértice Casa, que fica na Rua da Mooca, 1701, durante o evento. Será distribuída uma publicação por pessoa até o final do seu estoque.

“Incentivar obras como essa, mostra o quão nós queremos valorizar a versão favorita de um corretor imobiliário. Quem melhor que esse profissional para contar histórias do bairro, trazer a cultura, arquitetura e por que não o sentimento enraizado ali? O Mooca: Prédios, Casas & Vilas é a materialização disso”, explica Matteo Gavazzi, sócio fundador da Refúgios Urbanos.