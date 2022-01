13 perfis que todo apaixonado por plantas deveria seguir no Instagram

A natureza é muito bem-vinda na decoração de ambientes, sejam eles internos ou externos. Os “pais de plantas” sabem muito bem que toda atenção é pouca para cuidar de suas espécies preferidas.

As redes sociais, especialmente o Instagram, se tornaram polos de encontro entre pessoas que apreciam a arte que é o paisagismo. No Brasil, paisagistas renomados expõem seus projetos e mostram verdadeiras inspirações para aliar espécies e arquitetura em seus perfis. A seguir, selecionamos 13 perfis do Instagram para você começar a acompanhar agora mesmo. Confira!

Catê Poli (@cate_poli_paisagismo)

A arquiteta e paisagista renomada Catê Poli (que também faz parte do elenco CASACOR) traz em seu perfil do Instagram tudo o que é necessário para quem ama plantas: dicas de cultivo, curiosidades, tendências e projetos inspiradores.

Gilberto Elkis (@gilbertoelkis)

Um dos maiores nomes do paisagismo do Brasil e parte do elenco CASACOR, Gilberto Elkis compartilha com seus seguidores inspirações de jardins que são verdadeiras obras de arte. Como bônus, ainda posta algumas fotos de seus cachorrinhos super fofos!

Folha Paisagismo (@folhapaisagismo)

O projeto Folha Paisagismo tem por trás dele os arquitetos e paisagistas Luiz Felipe Camargo e Luiz Gustavo Camargo que apresentam no perfil diferentes inspirações para quem adora plantas e não abre mão de incorporá-las à decoração de ambientes. Além disso, os paisagistas também dão dicas práticas para modernizar os ambientes com plantas.

Alex Hanazaki (@alexhanazaki)

Mesmo para quem não é um amante assíduo do paisagismo, o perfil de Alex Hanazaki, arquiteto e paisagista do elenco CASACOR, compartilha paisagens tão relaxantes que vale acompanhar para dar uma “pausa” na rotina e meditar olhando as postagens.

Roberto Riscala (@robertoriscala_paisagismo)

O paisagista Roberto Riscala – que também integra o elenco CASACOR – eleva o gosto por paisagismo e traz verdadeiras obras-primas em sua conta no Instagram e dá aula de arquitetura e como aliar com diferentes espécies.

Orsini Paisagismo (@luizcarlosorsini)

Outro perfil importante de um renomado paisagista brasileiro é o de Luiz Carlos Orsini. Ele participou de oito edições da CASACOR e ficou famoso no Brasil especialmente por seu projeto do Inhotim. Em seu perfil, ele compartilha inspirações, projetos em andamento, e muito mais!

KalilFerre Paisagismo (@kalilferrepaisagismo)

Inspirações e paisagens lindíssimas aguardam aqueles que seguem o perfil do KalilFerre Paisagismo. Membros do elenco CASACOR, a dupla de paisagistas compartilha com seus seguidores projetos, dicas e mensagens inspiradoras.

Para quem é apaixonado por arquitetura e paisagismo, o perfil ainda conta um pouco sobre o processo criativo, quais problemáticas foram consideradas e o resultado final dos ambientes que desenvolvem.

Mônica Costa (@monicacosta_paisagismo)

Arquiteta especialista em paisagismo, Mônica Costa compõe o elenco CASACOR e já foi responsável por trazer jardins inspiradores para as mostras. O impecável trabalho de pensar todos os elementos e harmonizá-los entre si é a especialidade da profissional.

Renata Tilli Paisagismo (@renatatillipaisagismo)

Para quem deseja aprender mais sobre diferentes espécies, o perfil da Renata Tilli é uma boa pedida. A renomada paisagista compartilha informações sobre diferentes plantas, bem como dicas práticas para fazer um projeto de paisagismo único.

Rodrigo Oliveira (@rodrigooliveira_paisagismo)

Espaços para descansar, conviver, meditar e principalmente se inspirar. Essas são as características principais dos espaços compartilhados por Rodrigo Oliveira em sua conta no Instagram. Além de projetos autorais, ele compartilha também alguns ambientes que lhe servem como inspiração.

Luciano Zanardo (@zanardopaisagismo)

Outro grande nome do paisagismo, Luciano Zanardo, que já participou de mostras da CASACOR, compartilha seus projetos com seus seguidores. A conta explora tanto ambientes externos – como terraços e jardins – como também o poder do paisagismo para trazer acolhimento em ambientes internos.

Daniel Nunes (@danielnunes_paisagismo)

A conta do Instagram de Daniel Nunes é repleta de surpresas agradável, especialmente entre aqueles que desejam vislumbrar na prática como a arquitetura e o paisagismo se misturam e andam lado a lado.

Além de belíssimos projetos da autoria do paisagista, quem o seguir também confere um pouco dos bastidores e dos estudos artísticos realizados antes da mão na massa – ou melhor, mão na terra!

Bia Abreu (@biaabreu_paisagismo)

O Instagram de Bia Abreu é um verdadeiro contador de história. A arquiteta e paisagista compartilha antes e depois, projetos de autoria própria e chega a fazer tours pelos espaços que assina. É uma boa pedida especialmente para quem quer se inspirar em projetos residenciais.