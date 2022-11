Inspire-se em 7 ideias de faça você mesmo para decorar sua mesa de Natal

Com a proximidade do Natal, chega também a alegria do tempo das festas e das reuniões em família. Então, vale caprichar no cardápio, na decoração dos ambientes e também na arrumação da mesa. Uma dica interessante e econômica, e colocar as mãos na massa e você mesma criar detalhes e enfeites para deixar a produção com mais charme e personalidade. Certamente, seus convidados vão notar o carinho. Para te ajudar, separamos logo abaixo 7 ideias de faça você mesmo para decorar a mesa de Natal. Confira!

Prendedor de guardanapo de papel

Que tal fazer prendedores de guardanapo temáticos? Estes são feitos de papel e você pode fazer o desenho que quiser e ainda decorar com lápis de cor ou caneta.

Dobradura caprichada

Um simples guardanapo de tecido pode virar uma simpática árvore em cima do prato. Veja como fazer!

Petisco natalino

Uma tábua de frios no formato de bengala de Natal? Temos! Inspire-se logo abaixo!

Simples e delicado

Esta ideia prova que com poucos elementos é possível fazer uma decoração especial para seus convidados.

Reciclagem charmosa

Garrafas reaproveitadas e um pouco de fio de juta podem ser transformar em lindos castiçais.

Recortes de feltro

Coloque a criatividade pra jogo e crie lindos prendedores de guardanapo com feltro.

Cores de Natal

Miçangas vermelhas, douradas e brancas dão forma à argolas para enfeitar o guardanapo sobre o prato.