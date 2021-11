Guirlandas de Natal: 9 ideias para você montar a sua e decorar a casa

Já estamos na época de enfeitar a casa para o Natal e as guirlandas são ótimas pedidas para trazer aquele clima gostoso de final de ano. O toque artesanal nunca esteve tão em alta quando o assunto é decoração, por isso preparamos uma seleção de guirlandas de vários estilos que podem servir de inspiração para você montar a sua com as próprias mãos. A ideia não é fazer igual, mas despertar sua criatividade para criar um enfeite personalizado. Vamos lá?

Minimalistas

O minimalismo anda em alta na decoração há algum tempo e também inspira belas decorações natalinas. Além de criar um visual sofisticado, esse estilo rende criações mais simples e fáceis de copiar.

Você pode pegar um bastidor de bordado para ser a base, um círculo metálico ou até algo em formato diferente, como triângulos. Para os enfeites, a ideia e não cobrir toda a base e usar elementos de formas simples, como folhagens miúdas e pequenos adornos, como bolinhas, flores e folhas secas ou pecinhas metálicas.

Com folhagens

Para quem curte um visual natural, basta observar com atenção o que a natureza nos oferece. Folhagens podem se transformar em lindos enfeites de Natal, incluindo as guirlandas. Aqui, você vê três inspirações de como combinar folhas de diferentes formatos.

Na primeira foto, uma guirlanda toda verde, com folhas diferentes fica um charme só. Nesta ideia, os galhos de pinheiro envolveram a base da guirlanda e outras folhas de formato redondo deram um toque especial. Já na segunda ideia, mostramos uma guirlanda bem volumosa, com folhas de várias tonalidades e raminhos avermelhados. E, na terceira foto, outra versão com folhagens coloridas, mas em um modelo diferente e mais enxuto, com folhas maiores.

Frutas secas e pinhas

Esta proposta é ideal para quem não abre mão de uma decoração de Natal tradicional. A base da guirlanda é feita com festão — aquele material que dá forma às árvores de Natal artificiais — e os enfeites são feitos de frutas secas, ramas de canela em pau e pinhas.

Suculentas

Se você é fã de suculentas, saiba que essas simpáticas plantinhas também ficam lindas decorando uma guirlanda natalina. você pode fazer uma guirlanda toda verde ou misturar espécies de cores diferentes e criar um enfeite mais divertido e vibrante. Bem original!

Florida

Com a grande variedade de espécies de flores que temos no Brasil, não podia deixar de ter uma opção de guirlanda florida nesta seleção. A ideia é montar um arranjo circular com suas flores preferidas, mas preste atenção para criar uma combinação harmônica entre cores e formatos, como neste exemplo. Aqui, a paleta escolhida foi verde, lilás e branco e o resultado é um enfeite delicado e natural.