Do clean ao lúdico: arquitetas criam decorações de Natal para todos os gostos

A decoração natalina é o primeiro passo para entrar no clima dessa época mágica. O pinheirinho, as luzes e a guirlanda são alguns dos elementos que transformam a atmosfera de casa, mas a décor pode ir além! Que tal renovar este ano? Convidamos arquitetas de diferentes estilos para criarem ambientes festivos no Casarão Doimo, espaço em São Paulo, com tudo o que uma noite de Natal merece

PRIORIZE A DIVERSÃO

A magia do Natal e a reunião familiar inspiraram Fabiana e Marta Camanho, da @​​camanho_arquitetura, a criarem uma decoração cheia de excessos e divertimento, assim como essa época do ano permite. O ponto de partida foi a árvore com ursos de pelúcia, da Cecilia Dale.

“Em cada parte do pinheiro colocamos pisca-piscas, bolas vermelhas, laços, berries, brilho e muitos ursos”, detalha Fabiana. Os enfeites da árvore são feitos a partir do mesmo tecido do urso gigante principal (ao lado), peça que para as arquitetas traduz com precisão a vontade de propor uma festa lúdica.

As pelúcias aparecem ainda nos arranjos da mesa posta, que mantém a cor vermelha como destaque. A temática natalina está também nos pratos decorados e nos ramos inseridos nos guardanapos, que trazem uma combinação de berries e pinhas.

CEIA NO JARDIM

Montado na convidativa área externa do casarão, o ambiente proposto pelos profissionais da InTown Arquitetura (@intown_arquitetura) foi inspirado nos jardins europeus e seus elementos arquitetônicos. Nos detalhes, o estilo rústico e as cores frias predominam, como nas flores secas, pinhas e renas de madeira, que dão um toque natalino à mesa.

As louças, escolhidas a dedo, são do designer japonês Akira Minagawa. “É um artista muito conceituado e ligado à sustentabilidade, essas peças são obras de arte, pintadas à mão com muita delicadeza”, conta a arquiteta Luana Coelho (@luanacoelhoarquiteta).

Ao fundo, a paisagista Mônica Costa (@monicacosta_paisagismo) compôs um cenário de folhagens tropicais, com espécies como árvore-do-viajante (de tronco alto), Philodendron Evansii, Guaimbê-da-folha-ondulada (Philodendron undulatum) e Guaimbê (Philodendron bipinnatifidum), que possui folhas gigantes, dando um aspecto diferenciado na volumetria dos vasos. “Escolhi peças que fossem leves, para que depois pudessem ser movidas para outros lugares da casa com praticidade. São vasos ecologicamente corretos e produzidos com o reaproveitamento de polietileno”, explica.

CLÁSSICO COM PERSONALIDADE

Com orquídeas e elementos nas cores tradicionais da celebração, a exuberante árvore foi o que inspirou todos os outros cantinhos da decoração da arquiteta Renata Florenzano (@renataflorenzanointeriores). “A ideia de uma árvore de Natal com flores tropicais me encanta, além de ser algo diferente do comum”, explica sobre sua escolha.



Para contrastar com as cores e peças clássicas, foram inseridos à mesa pratos lisos de design contemporâneo. A profissional optou por manter poucos elementos ao longo do móvel, mas que ganham destaque, a exemplo do jogo americano com bordado de folhas e as cerejas decorativas de murano e pó de ouro, da designer Paula Bassini.

Os arranjos trazem rosas e astromélias vermelhas, que a florista Juana Martinez, parceira da @floresonline , indica para quem busca uma decoração clássica e elegante.

RECEPÇÃO CALOROSA

O espaço da lareira pede uma decoração sofisticada e acolhedora, que foi entregue por Jéssica Martins, do escritório Buriti Arquitetura (@buriti.arq). “Como o ambiente está na entrada do casarão, pensei em uma composição de boas-vindas para a comemoração natalina”, explica a arquiteta.

Com o tom verde como ponto de partida, a essência da data foi mantida por meio de três elementos simbólicos – árvore, lareira e guirlanda –, e o entorno foi decorado de forma com que esses itens ganhassem o protagonismo do ambiente.

Tradicional, mas não óbvia, a árvore evidencia o verde com o uso das pinhas e luzes, descartando o uso de enfeites e pendentes temáticos. A decoração se entendeu ainda para a mesa de centro, que traz um colar decorativo e ares tropicais com laranjas e alcachofras, elementos que contrapõem a sobriedade dos utensílios em prata.