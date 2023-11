Arquitetura e decoração: as tendências que devem bombar em 2024

Não há dúvidas que o ciclo de tendências na decoração possui vida longa. No entanto, cores, estilos e estampas renovam-se a cada estação, apontando novas possibilidades de se expressar e criar um lar com personalidade.

De olho nos comportamentos, novidades e materiais que surgem, as marcas preparam-se para ofertar o que a moda, arte, cultura e tecnologia, que extrapolam o ambiente residencial, apontam como must have e que, de certa forma, interferem em como vamos vivenciar a casa.

“A construção de um lar é um processo contínuo e as nossas escolhas nos acompanham por muitos anos e, diferentemente da roupa, elas estão sempre expostas no dia a dia. Com isso, o planejamento e pesquisa [de desenvolvimento de produtos] leva em conta esse fluxo de evolução que precisa ter novidades, mas que elas se coordenem com o que já existe nas casas das pessoas”, explica Edson Coutinho, coordenador de tendências de design da Tok&Stok.

NOSTALGIA E MEMÓRIA AFETIVA

Para o próximo ano, a influência da década de 1970 deve seguir forte, mas ainda sob o efeito do pós-pandemia, que trouxe uma reflexão sobre bem-estar e autocuidado. Para a Tintas Coral, por exemplo, a busca por equilíbrio pauta as paletas que devem bombar. A cor do ano 2024 da marca é a Lugar de Afeto, um rosa acinzentado que busca reavivar memórias afetivas e promover paz interior, contentamento e pertencimento.

“Esse recurso da nostalgia é sempre um bálsamo de alívio e esperança para momentos de incerteza. Com isso, os móveis próximos ao chão, os marrons, as estampas referenciadas a esta época, a madeira desenhada e amendoada brasileira e ícones do design nacional tomam o protagonismo”, aponta Edson.

BEM-ESTAR E SEGURANÇA

Além de objetos, o layout das residências também segue tendências, e a principal delas é a flexibilidade. “São espaços que podem se adaptar facilmente a diferentes necessidades, como ambientes de trabalho em casa, espaços de lazer e áreas de convivência”, explica a arquiteta Ticiane Lima.

O apontamento também está presente no estudo da WGSN, agência de previsão de tendências, sobre interiores 2024. Nele, o formato é denominado de Care-Taking e está relacionado a organização do lar no dia a dia em prol do bem-estar em detrimento do trabalho.

Os signos do próximo ano são simplicidade, segurança, tranquilidade, consciência, equilíbrio, minimalismo, maturidade, flexibilidade, afetividade, conforto, natureza, autocuidado e autorresponsabilidade, segundo a Dra. Patrícia Sant’Anna, Chief Visionary Officer da Tendere Pesquisa e Soluções Criativas.

Levando-os em conta, a Tendere pautou a escolha da cor do ano 2024 da Eucatex: Obra de Arte 2857E. Um lilás com notas de amarelo, rosa, marrom e acinzentados, uma cor que desperta naturalmente calma, relaxamento e segurança.

TECNOLOGIA

Estados Fluidos, mapeado pela WGSN, é outro comportamento que deve ditar regras na decoração. A proposta é a integração líquida de tecnologia nos lares, de forma que os ativos digitais se tornem tão importantes quanto os produtos físicos.

“A automação residencial e a integração de tecnologias inteligentes em residências e edifícios comerciais continuarão a crescer. Isso inclui sistemas de segurança, controle de iluminação e automação de tarefas domésticas”, exemplifica Ticiane.

MAIS TENDÊNCIAS PARA FICAR DE OLHO

Para além das tendências citadas acima, Ticiane elenca outros cinco apontamentos que devem ganhar mais espaço na arquitetura e no design de interiores no próximo ano:

Sustentabilidade: A preocupação com o meio ambiente continua a influenciar o design e a arquitetura. Espera-se que projetos mais sustentáveis e ecologicamente conscientes, incluindo o uso de materiais reciclados e energias renováveis, se tornem mais comuns. Uso criativo de materiais: Estamos constantemente explorando novas maneiras de usar materiais tradicionais e inovadores. Pode haver um foco em materiais sustentáveis, reciclados e de baixo impacto ambiental. Minimalismo e simplicidade: O estilo minimalista, caracterizado pela simplicidade e pela ênfase na funcionalidade, deve continuar a ser uma tendência popular em 2024. Cores e texturas naturais: O uso de cores e texturas inspiradas na natureza pode se tornar mais comum, criando ambientes acolhedores e equilibrados. Arquitetura bioclimática: Projetos que incorporam princípios de arquitetura bioclimática, aproveitando o ambiente natural para o conforto térmico e a eficiência energética, podem ganhar destaque.

TUDO COM DNA BRASILEIRO

Vale ressaltar que as tendências apontadas nascem de estudos globais e por aqui elas ganham vida através do olhar brasileiro de marcas, arquitetos, designers, artistas e outros profissionais do segmento.

“Os projetos sempre são inspirados e pensados com muita bossa e poesia brasileira, trazendo o ar e requinte do nosso Brasil: nossas raízes, o couro, o concreto aparente, a madeira natural e muito mais elementos que resultam na arquitetura predominante no nosso país”, finaliza a arquiteta.

