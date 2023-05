Além do branco: os tons que trazem paz na decoração

A decoração de interiores, as cores desempenham um papel significativo na criação de ambientes e na influência do nosso estado de espírito. Algumas cores são conhecidas por transmitirem uma sensação de paz e tranquilidade.

As cores segundo a cromoterapia

A terapia das cores, também conhecida como cromoterapia, é uma prática que utiliza as cores como forma de promover o equilíbrio e a cura do corpo, mente e espírito. Acredita-se que cada cor possua uma vibração energética específica que pode afetar o nosso bem-estar de diferentes maneiras.

A teoria por trás da terapia das cores é que nossos corpos possuem centros de energia chamados chakras, e cada chakra está associado a uma cor específica. Através da exposição às cores ou do uso de luzes coloridas, busca-se equilibrar essas energias e promover a saúde física, emocional e espiritual.

Segundo essa teoria, cores claras como o azul, por exemplo, são associados à calma, tranquilidade e comunicação, podendo ser usadas para acalmar a mente e promover a serenidade.

Apesar da cromoterapia não ser uma prática cientificamente comprovada (e não deve ser considerada um substituto para o tratamento médico tradicional), é comum associar sua prática a benefícios subjetivos ao experimentar a terapia das cores, como relaxamento, redução do estresse e melhoria do humor.

Sendo assim, a confira algumas cores que podem trazer uma atmosfera serena e pacífica à decoração e na arquitetura da casa:

Branco

O branco é uma cor clássica que transmite uma sensação de pureza e tranquilidade. Ele ajuda a ampliar o espaço, trazendo uma sensação de calma e paz. Além disso, o branco também é uma ótima base neutra para combinação com outras cores tranquilas.

“Classicamente reconhecido como o símbolo da paz e pureza, o branco é ideal para deixar o ambiente sem nuances marcantes. Muito complementar, ele vai bem com qualquer outra cor de sua preferência, criando efetivamente uma paleta calmante para seu lar”, complementa a especialista Tatiana Hoffmann, gerente de produtos da Bella Janela.

Azul

O azul é frequentemente associado à calma e tranquilidade. Tons suaves de azul, como azul-pálido, azul-celeste ou azul-claro, podem criar uma sensação de relaxamento e serenidade. É uma cor que remete ao céu e ao mar, trazendo uma sensação de amplitude e tranquilidade.

Segundo Tatiana, o azul é muito utilizado também nos dormitórios, por relaxar e permitir uma noite de sono melhor.

Verde

O verde é uma cor naturalmente relaxante e refrescante, comumente associada à natureza e à renovação. Tons suaves de verde, como verde-menta, verde-água ou verde-pistache, podem criar um ambiente pacífico e harmonioso.

“É uma cor refrescante, que transmite muita paz por remeter a natureza, o verde traz consigo, serenidade, que, rapidamente deixa qualquer pessoa dentro do ambiente mais leve e relaxada”, complementa Tatiana Hoffmann.

Tons neutros

Cores neutras, como bege, cinza claro e tons de areia, podem trazer uma sensação de serenidade e sofisticação. Esses tons suaves e discretos criam uma atmosfera acolhedora e relaxante.

“Muito presente em espaços com decorações mais clássicas, o bege ou o cru, são básicos e neutros. Essa tonalidade traz uma sensação de calmaria e relaxamento para o ambiente, além de agregar simplicidade e elegância ao mesmo tempo”, diz a especialista.

Lavanda

O tom suave de lavanda, uma mistura de azul e roxo, pode criar um ambiente tranquilo e relaxante. Essa cor delicada é frequentemente associada à paz, ao equilíbrio e à harmonia.

Rosa suave

Tons suaves de rosa, como rosa-claro ou rosa-pálido, podem trazer uma sensação de calma e delicadeza. Essa cor suave pode ser usada para criar uma atmosfera pacífica e serena.

“Representando o amor, a gentileza, a doçura e a leveza, é muito bem-vindo dentro de espaços internos. Essa cor pode estimular a paz interior das pessoas que vivem no ambiente em que as integram”, afirma a especialista.

Cinza

Absorvendo menos luz do que o branco, o cinza transmite a mesma calmaria, mas traz nuances que lembram vagamente o azul, o que potencializa a capacidade de paz do tom. É uma cor muito flexível, que se adapta facilmente em qualquer cômodo da sua casa, instalando a tão procurada sensação de ambiente tranquilo.

Lembre-se de que a combinação de cores e a iluminação do ambiente também desempenham um papel importante na criação de uma atmosfera pacífica. É recomendável usar essas cores de forma equilibrada e adaptar a paleta de cores de acordo com as preferências pessoais e o estilo de decoração desejado.