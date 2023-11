Cozinha corredor: 9 projetos para aproveitar o espaço

Morar em apartamentos pequenos requer soluções espertas, tanto para armazenamento quanto para garantir espaços de circulação confortáveis e bem-estar. Não à toa, a cozinha corredor tem feito bastante sucesso.

O ambiente, quase sempre integrado, ainda ganha pontos nos quesitos funcionalidade e praticidade. E com ideias criativas, a cozinha, ainda que pequena, transforma-se na protagonista do lar. Confira abaixo nove projetos com soluções espertas e inspire-se!

A cozinha-corredor foi a solução encontrada pelo escritório TODOS Arquitetura para aproveitar a área social deste apartamento de 37 m². A marcenaria com gavetões e prateleiras também atende à lavanderia e esconde a máquina de lavar na última porta.

Funcional e contemporânea, a cozinha-corredor assinada pela arquiteta Marilia Veiga ganha amplitude na combinação da paleta de cores claras com a boa entrada de luz natural. A marcenaria é da Ornare.

No projeto do Estúdio Tupi, a parede que dividia cozinha e sala foi transformada em um balcão, como um pórtico, conferindo permeabilidade visual completa em relação aos demais ambientes, além de permitir a entrada de iluminação natural.

Suas bancadas são de basalto e a marcenaria com laca azul contrasta com os materiais naturais utilizados.

A cozinha do arquiteto Renato Mendonça é composta por armários brancos com portas frisadas de lambri. Para complementar o ambiente planejado pela Criare, Renato escolheu revestimentos claros, como o piso de porcelanato rosado com textura de pedra e a parede de tijolos brancos. Além disso, ele investiu em uma iluminação direta com spots e um forro de madeira frisado, tudo para trazer sensação de leveza ao espaço.

Espaços de armazenamento não faltam na cozinha assinada pela arquiteta Juliana Sica. Além dos armários e gavetões, uma estante de apoio foi instalada na entrada do ambiente.

As portas espelhadas dos compartimentos superiores trazem charme extra ao décor. A marcenaria é da Ornare.

A cozinha assinada pela arquiteta Ana Weege é especial em cada elemento. A marcenaria artesanal é de carvalho americano natural e a pedra exótica no backsplash é a Calacatta Viola. Curtiu o resultado?

Totalmente integrada à sala e com balcão em “U”, a cozinha assinada por Ricardo Abreu é revestida com materiais que transitam entre linho, cimento queimado, folhas naturais de madeira e revestimentos cerâmicos.

No projeto da arquiteta Beatriz Quinelata, a cozinha-corredor tem bancada em “U” com e abriga a cuba e o fogão. Repare no armário de MDF laminado branco com puxadores cava meia-lua.

As janelas de vidro da cozinha favorecem o contato direto com a natureza de Secretário, região na Serra Fluminense. A ideia da arquiteta Hana Lerner foi trazer a paisagem serrana para os interiores. E o resultado é exuberante!

