Ama suculentas? Veja dicas para cuidar desse tipo de planta!

De formatos e tons variados, as suculentas são plantas queridinhas de muita gente. Além dos formatos atrativos, elas são fáceis de manter, exigem menos tempo de cuidados em comparação com as outras espécies e se adaptam bem em qualquer tipo de ambiente — tanto internos como externos. Mas, mesmo em espaços fechados, é preciso garantir uma boa iluminação, mesmo que seja indireta.

Na verdade, as suculentas gostam mesmo é de sol pleno e luz direta, então o lugar ideal para colocá-las é perto da janela, na varanda ou no jardim. Jamais na sombra, então nem pense em colocá-las em cantinhos escondidos e as prateleiras de banheiro. Veja, abaixo, mais dicas de como cuidar das suculentas que os especialistas da Flores Online compartilharam com a gente!

Adubo

Plantas que ficam muito tempo no sol precisam de cálcio. Por isso, adubá-las com a substância sempre será uma boa ideia. Um alimento onde você encontra uma alta concentração de cálcio é na casca do ovo, que pode ser triturada no liquidificador e colocada em volta da suculenta ou enterrada no vaso.

Frequência das regas

Muita atenção com as regas para não “afogar” suas suculentas! Antes de regar, toque a terra com a ponta do dedo, se estiver úmida, não molhe. A própria folha da espécie é capaz de armazenar muita água.

Água direto na terra

Muita gente usa o pulverizador, mas saiba que esse não é o melhor jeito de regar suas suculentas. Pelo contrário! Jogar água em cima das folhas pode causar fungos e, consequentemente, o apodrecimento da planta. Por isso, a melhor forma de regá-las é usando uma seringa ou regador de bico fino e colocar a água direto na terra.

Novas mudas

Se você quer fazer novas mudas da suculenta, o processo é bem simples. Basta retirar as folhas de uma espécie e colocá-la superficialmente sob uma bandeja ou pote com areia umedecida. Nesse estágio de vida da planta, ela pode ser pulverizada.

Em algumas semanas, nascerão as primeiras raízes e, então, é só repetir o processo, mas em um vaso com substrato. Transporte-a para ele, não enterrando, mas apoiando-a na terra e, em breve, a nova suculenta irá se desenvolver naturalmente. Essa técnica funciona para vários tipos de espécies e algumas se reproduzem por batatinhas, caules ou por divisão de touceira.