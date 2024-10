Estampa floral e degradê são tendência na decoração da mesa posta

Amor à vida, bem-estar e humor são alguns dos pilares das últimas tendências na decoração de interiores que estão presentes na Seleção Casa Claudia, linha da Full Fit com curadoria de CLAUDIA

A era pós-pandêmica acentuou a necessidade de transformação – não só em relação às grandes mudanças de vida, mas também aos pequenos prazeres do dia a dia. Montar uma mesa posta com capricho para receber pessoas queridas é uma das maneiras de encontrar felicidade no detalhe.

A Full Fit, importadora de utilidades domésticas fundada em 1967 que acaba de lançar uma linha especial sob curadoria da equipe de CLAUDIA – intitulada Seleção Casa Claudia –, apresenta tendências de decoração que evidenciam esse olhar para o autocuidado, o conforto e até o bom humor dentro de casa.

Estampa floral na mesa posta

É impossível não se alegrar ao se deparar com uma mesa posta que homenageia a natureza. Inspirada pela biofilia, termo que significa “amor pela vida”, a linha Flora, da marca L´Hermitage, traz essa conexão por meio de louças desenhadas com elementos da fauna e da flora.

Estudos vêm mostrando que inserir a natureza nos espaços interiores pode ter o poder de reduzir o estresse, aumentar a criatividade e melhorar o bem-estar geral. Uma boa dica é intercalar louças floridas com elementos sustentáveis e naturais, como madeira, bambu e pedra, que também estimulam o sensorial.

A coleção também se destaca pelo uso do vidro opalino, que traz praticidade e durabilidade no uso diário.

Utensílios de cozinha que auxiliam no bem-estar

Preparar o próprio alimento é uma das maneiras mais eficazes de garantir uma alimentação saudável e fugir dos ultraprocessados. Esse hábito torna-se ainda mais prazeroso quando aliado a utensílios inteligentes.

A linha Norma, da marca Fracalanza e desenvolvida pela Full Fit, tem panelas produzidas em alumínio e revestidas de cerâmica, que é uma alternativa saudável às antiaderentes convencionais, pois não contêm PFOA ou PFOS.

“Elas proporcionam a superfície antiaderente sem o risco de liberar toxinas. A cerâmica não deixa os alimentos grudarem e não exige o uso de óleo no preparo”, detalha Erica Pacheco, Head de Produto da Full Fit. “A parede de três milímetros distribui uniformemente o calor e evita pontos quentes, que podem queimar os alimentos e gerar substâncias prejudiciais à saúde.”

Chega de minimalismo: como decorar com muitas cores

Para quem busca trazer bom humor à decoração da casa, recorrer ao efeito gradiente pode ser uma boa aposta.A transição das cores garante uma décor lúdica, intensa e viva. Entre os objetos decorativos, as taças, copos e jarras da linha Palm Springs se destacam como peças-chave para incorporar a tendência de maneira elegante.

Já a linha Aquarelle, da L´Hermitage, apresenta toda a sofisticação do gradiente em Murano, com vidros em formato de trouxinhas pinceladas com cores variadas. Também na linha Liete, os castiçais trazem um toque jovem.

“Vasos com gradientes de cores podem realçar qualquer arranjo floral, destacando as flores de maneira única. Potes decorativos com esse efeito também adicionam um elemento de design ao espaço”, complementa Erica Pacheco, da Full Fit.

Onde encontrar a Seleção Casa Claudia

Você encontra os produtos Full Fit em lojas especializadas, como Camicado, Tok&Stok, Spicy e Grupo GPA. Para localizar os pontos de revenda e conhecer a Seleção Casa Claudia, acesse fullfit.com.br.

