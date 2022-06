Em SP, evento vai reunir mais de 80 marcas sustentáveis de décor e moda

Acontece na semana que vem, entre os dias 7 e 11 de junho, o Festival Wellness, realizado pela IT brands, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. É a sexta edição do evento, que vai reunir mais de 80 marcas em torno de um objetivo comum: viver de forma saudável. Em parceria com o shopping, haverá palestras, workshops, rodas de conversa, além da participação de marcas das áreas de beleza, autocuidado, moda, decoração, nutrição e lifestyle. “Serão cinco dias de evento para pessoas que estão em busca de um consumo mais sustentável naquilo que vestem, comem ou usam na decoração de casa”, afirmam as curadoras Eva Bichucher e Luciana Giannella.

A iniciativa parte das sócias Eva e Luciana, que fundaram o IT brands em 2014. Desde então, elas visam oferecer ao público uma experiência mais intimista de consumo de marcas autorais. “Mais do que discutir questões relevantes e vivenciar experiências, os visitantes poderão ter um contato direto com os criadores, tendo a chance de entender os processos de produção e toda a história por trás daquilo que estão consumindo. Isto é relevante não só para o cliente, mas também para os pequenos produtores”, revela Eva.

Uma das marcas participantes é a marca de decoração artesanal Estúdio Avelós, comandada pela diretora criativa Zizi Carderari, que destaca a importância da retomada desse tipo de evento para os produtores autorais. “Para o cliente, a experiência de consumo deixa de ser meramente ligada à compra e passa a ser um momento de troca, de contar histórias e de fazer contatos, assim o produto passa a carregar consigo não só a funcionalidade ou a estética, mas também história e significado”, completa.

Esse ano, é a primeira vez que o IT brands firma uma parceria com a Body & Soul, plataforma de bem-estar do grupo Iguatemi. Com isso, foi possível expandir a programação que apresenta atividades de meditação, yoga, talks e palestras sobre sustentabilidade, espiritualidade, saúde, entre outras. Já no setor de Casa e Decoração, o IT brands reuniu as marcas Atelier Moretti, Allumettes, B’Kind, Camila Prado, Ceyla Lacerda, Estúdio Avelós, Fiamma, Kuarar, Mix and Match, Montageart, Oui Marie, “Posh me, please”, Presente momento e TÉA Bem Estar.

Informações:

Festival Wellness – IT brands

Local: Shopping JK Iguatemi, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Quando: 7 a 11 de junho de 2022